FC Barcelone Mercato : un club inattendu prêt à s’offrir Lewandowski ?
OM Mercato : clash au Real Madrid, Endrick aurait déjà choisi Marseille !

Endrick (Real Madrid)
Bastien Aubert
21 octobre 2025

Alors que la situation d’Endrick est devenue intenable au Real Madrid après la victoire dominicale à Getafe (1-0), un départ en prêt à l’OM cet hiver trouverait grâce aux yeux du Brésilien.

La situation d’Endrick au Real Madrid devient explosive. Selon la Cadena SER, le jeune attaquant brésilien a explosé de colère lors du match contre Getafe dimanche (0-1) au Colisée. Frustré de ne pas entrer en jeu en seconde période, il aurait exprimé son mécontentement en donnant un coup de pied dans une bouteille, un geste qui n’est pas passé inaperçu et qui a forcément déplu à Xabi Alonso.

Face à cette tension, un départ en prêt dès le marché de janvier prend de plus en plus de relief. Dans son édition du jour, Marca confirme que le club espagnol serait ouvert à cette solution pour permettre au joueur de retrouver du temps de jeu et préserver sa progression.

L’OM, option n°1 pour Endrick 

Et pour Endrick, la destination idéale serait déjà toute trouvée : l’Olympique de Marseille. Selon Don Balon, le Brésilien verrait l’OM comme le meilleur choix pour relancer sa carrière : le club phocéen lui garantirait une place de titulaire et la possibilité de devenir la référence offensive dont il a besoin pour retrouver du rythme. 

Après cette période compliquée au Real Madrid, Endrick pourrait ainsi retrouver confiance et régularité, tout en évoluant dans un club ambitieux de Ligue 1 qui dispute la Ligue des Champions. La fin de l’année pourrait donc marquer un tournant majeur pour le jeune prodige brésilien, entre clash et nouveau challenge en France.

