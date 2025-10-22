En manque total de temps de jeu au Real Madrid, Endrick pourrait bien rebondir en Ligue 1 dès cet hiver. Et Roberto De Zerbi a clairement fait son choix : il veut Endrick à l’Olympique de Marseille dès le mois de janvier.

Depuis son arrivée à Madrid, Endrick vit un début d’aventure frustrant. Sous les ordres de Xabi Alonso, l’attaquant de 19 ans n’a pas disputé la moindre minute officielle cette saison ! Coincé derrière Kylian Mbappé et Gonzalo García dans la hiérarchie offensive, le joyau auriverde voit son temps filer et sa place en sélection brésilienne s’éloigner à l’approche du Mondial 2026. Une situation que ni le joueur, ni le Real ne souhaitent voir durer.

Conscient du potentiel du prodige, le Real Madrid envisage un prêt dès le mercato d’hiver. L’objectif : lui offrir du temps de jeu dans un environnement compétitif, sans compromettre son développement. Et dans cette optique, l’OM s’est immédiatement positionné.

De Zerbi veut Endrick en janvier

Selon Fichajes, Roberto De Zerbi aurait déjà validé personnellement la piste. Le coach italien de l’OM estime qu’Endrick correspond parfaitement à son projet offensif : un joueur explosif, imprévisible et capable d’apporter de la vitesse dans les transitions. L’été dernier déjà, Marseille avait tenté un premier contact avec le Real, sans suite concrète. Mais cette fois, l’OM revient à la charge avec une idée précise : un prêt de six mois assorti d’une option d’achat.

De son côté, Endrick ne ferme pas la porte. Selon son entourage, le joueur verrait d’un très bon œil un passage en Ligue 1, un championnat propice à l’épanouissement des jeunes talents brésiliens. Il y trouverait moins de pression qu’à Madrid et la possibilité d’enchaîner les matchs pour retrouver confiance et rythme.

Un prêt avec option d’achat à l’OM ?

Le Real Madrid, soucieux de protéger son investissement, verrait dans ce prêt une étape logique. L’opération permettrait à Endrick d’acquérir de l’expérience tout en restant sous contrôle du club merengue.

Quant à l’OM, il s’agirait d’un pari mesuré mais prometteur : intégrer un crack mondial sans devoir débourser immédiatement une somme folle. Reste désormais à savoir si Xabi Alonso validera cette option, lui qui doit trancher entre conserver sa pépite sur le banc ou la laisser grandir ailleurs.