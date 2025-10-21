OM : première fuite sur le onze face au Sporting, une surprise au milieu !

À la veille du choc de Ligue des champions entre le Sporting Lisbonne et l’Olympique de Marseille (21h), les premières indiscrétions tombent au sujet du onze de départ de Roberto De Zerbi.

Le choc de demain entre le Sporting et l’OM est déjà dans toutes les têtes à Marseille. Et selon les dernières indiscrétions de L’Équipe, Pierre-Emile Höjbjerg a de grandes chances de retrouver une place de titulaire mercredi soir (21h).

Höjbjerg de retour dans le onze ?

Absent du onze face à l’Ajax Amsterdam à la surprise générale (0-4, le 30 septembre), le vice-capitaine marseillais devrait cette fois être associé à Matt O’Riley, avec qui il forme une paire plus équilibrée et surtout plus complémentaire que celle expérimentée avec Angel Gomes. Les deux Danois se comprennent sans même se parler, et Roberto De Zerbi compte bien s’appuyer sur cette complicité pour stabiliser un milieu parfois en difficulté face aux blocs hauts.

Un OM assez offensif attendu à Lisbonne

Depuis son arrivée à l’été 2024 à l’OM, l’ancien joueur de Tottenham s’est imposé comme le métronome du projet De Zerbi. Son expérience, son sens du placement et son volume de jeu en font un repère pour ses coéquipiers, dans une équipe où plusieurs cadres ont quitté le navire. Face au Sporting, De Zerbi devrait également aligner un onze assez offensif.