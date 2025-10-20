PSG : Donnarumma, Chevalier… Luis Enrique s’en prend aux médias !
OM, Ligue des champions : un nouveau raz-de-marée attendu à Lisbonne !

OM, Ligue des champions : un nouveau raz-de-marée attendu à Lisbonne !
Laurent Hess
20 octobre 2025

Mercredi soir, les Olympiens de Roberto De Zerbi vont pouvoir compter sur un soutien de poids au stade José-Alvalade…

Le 30 septembre dernier, l’OM a lancé sa campagne en Ligue des Champions avec une victoire convaincante à la maison face à l’Ajax Amsterdam (4-0). Avant cela, il y avait eu une courte défaite au Real Madrid (1-2) où 4000 supporters marseillais avaient investi le Bernabeu.

Plus de 2600 supporters de l’OM attendus

Selon La Provence, un nouveau raz-de-marée se prépare pour le déplacement chez le Sporting CP ce mercredi (21h) puisque les fans de l’OM seront 2636 à Lisbonne. « Le club a obtenu un quota de 2636 places pour ce rendez-vous face au double champion en titre du Portugal et elles devraient, encore une fois, toutes être occupées par les fidèles de l’Olympique avides de porter les leurs vers un nouveau résultat positif », révèle en effet le quotidien régional.

Par Fabien Chorlet