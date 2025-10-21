ASSE : un taulier d’Horneland dit stop !
OM : Qui pour remplacer Amine Gouiri ? Toutes les options sur la table

OM : Qui pour remplacer Amine Gouiri ? Toutes les options sur la table
Louis Chrestian
21 octobre 2025

Leader de Ligue 1 après huit journées, l’Olympique de Marseille traverse un début de saison convaincant sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais la victoire face au Havre a été suivie d’une mauvaise nouvelle : Amine Gouiri va devoir se faire opérer de l’épaule, une blessure qui le tiendra éloigné des terrains pendant au moins trois mois. L’attaquant algérien ne devrait pas retrouver la compétition avant mi-février, au mieux.

Une absence forcément préjudiciable pour un OM en pleine confiance, mais plusieurs pistes existent pour pallier ce coup dur.

Option 1 : Miser sur Robinio Vaz, la pépite qui monte

C’est la solution la plus naturelle, et sans doute la plus excitante. Le jeune Robinio Vaz impressionne déjà les supporters et le staff. En seulement 120 minutes de jeu effectif en Ligue 1, il affiche 2 buts et 2 passes décisives soit une action décisive toutes les 30 minutes, un ratio digne des plus grands buteurs européens.

Roberto De Zerbi n’a d’ailleurs pas tari d’éloges sur son jeune attaquant :

« Le mercato d’hiver n’est pas encore ouvert et Robinio est prêt. Ce n’est pas un joueur que je choisis pour son CV, mais pour ce qu’il montre au quotidien. »

Un signe fort qui pourrait confirmer la pleine confiance du coach envers son joyau.

Option 2 : Réintégrer Neal Maupay ? Peu crédible

Un retour de Neal Maupay dans le groupe olympien paraît aujourd’hui très improbable. L’attaquant a été mis à l’écart et l’OM lui a clairement signifié qu’il ne faisait plus partie des plans. Sauf revirement de dernière minute, cette piste semble à écarter.

Option 3 : Tenter le prêt d’Endrick cet hiver

C’est le rêve XXL du board marseillais. L’idée d’un prêt du prodige brésilien Endrick, avant son arrivée officielle au Real Madrid, séduit. Les dirigeants marseillais verraient en lui un renfort offensif d’avenir, capable de s’intégrer progressivement et de préparer la succession de Pierre-Emerick Aubameyang, dont la longévité au plus haut niveau ne peut être éternelle.

Un prêt avec option d’achat pourrait représenter une opportunité stratégique, sans freiner l’éclosion de Robinio Vaz, déjà bien installé dans la rotation.

Option 4 : Le faux numéro 9, entre Greenwood et Traoré

Enfin, De Zerbi pourrait opter pour une approche plus tactique, en s’appuyant sur un faux numéro 9. Deux joueurs sont capables d’occuper ce rôle : Mason Greenwood, déjà très en vue depuis le début de saison, et Hamed Junior Traoré, bientôt de retour de blessure.

Une solution fluide, plus mobile, qui permettrait à l’OM de maintenir un jeu dynamique et imprévisible, cher au technicien italien.

Verdict : De Zerbi doit trancher

L’absence d’Amine Gouiri ouvre un vrai débat stratégique à Marseille. Entre la confiance donnée à un jeune prometteur, un pari sur un crack brésilien, ou une adaptation tactique interne, les options ne manquent pas.

Mais à l’heure actuelle, le choix Endrick semble le plus séduisant sur le long terme : un pari audacieux, ambitieux, et totalement dans l’esprit de ce nouvel OM version De Zerbi.

