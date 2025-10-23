OM Mercato : Gouiri out, Marseille doit-il miser sur Vaz ou Endrick ?
OM Mercato : Gouiri out, Marseille doit-il miser sur Vaz ou Endrick ?

Robinio Vaz (OM)
Bastien Aubert
23 octobre 2025

Amine Gouiri indisponible pendant les trois prochains mois, l’Olympique de Marseille serait tenté d’enrôler Endrick en prêt en janvier. Une aubaine ? Bastien Aubert et Raphaël Nouet en débattent.

« Miser sur Vaz en priorité »

« L’idée de faire venir Endrick en prêt ne serait pas une mauvaise idée dans l’absolu. Placardisé au Real Madrid, l’attaquant brésilien a faim et doit se montrer aux yeux de la Seleçao de Carlo Ancelotti en vue de la Coupe du Monde 2026. Le problème vient plutôt du timing. Amine Gouiri out pendant trois mois, Roberto De Zerbi a déjà expliqué que la confiance serait accordée pleinement à Robinio Vaz, qui n’a pas démérité depuis le début de la saison. Ses entrées sont toujours tranchantes et sa seule titularisation à Metz a été remarquée.

En intégrant que Pierre-Emerick Aubameyang est le numéro 1 au poste d’avant-centre, que Mason Greenwood peut aussi dépanner et que Neal Maupay n’est pas encore parti, l’OM ne manque pas de solutions en pointe. Recruter Endrick présente ainsi un triple danger : prendre le risque de freiner la progression de Vaz, déjuger le coach italien et surtout créer une forme de déséquilibre dans un vestiaire qui vit très bien cette saison. »

Bastien AUBERT

« S’il y a moyen d’attirer Endrick à moindre coût… »

« Pourquoi choisir ? Abondance de biens ne nuit pas, alors s’il y a moyen de faire venir Endrick tout en conservant Vaz, je ne vois pas pourquoi il faudrait se priver ! Dans un monde idéal, la Champions League sera présente à Marseille jusqu’en mars, plus le championnat et la Coupe de France, grand objectif de la saison. Les semaines à deux matches vont s’enchaîner à une période où les terrains seront lourds, sans parler du fait qu’il y aura la Coupe d’Afrique des Nations. Alors, avoir un compartiment à sept éléments, avec Greenwood, Aubameyang, Paixao, Gouiri, Vaz et Endrick, je ne trouve pas que ça fasse trop. Neal Maupay devrait partir cet hiver – s’il comprend enfin le message… -, il faudra le remplacer numériquement.

Endrick présente de nombreux avantages à mes yeux, à commencer par le fait qu’il sera mort de faim, revanchard et qu’il ne coûtera quasiment rien. Faire la fine bouche au prétexte que ses premiers pas européens ne sont pas bons est un faux débat, à mon sens. Il joue dans le plus grand club du monde et est barré par l’un des attaquants les plus en verve du moment. A Marseille, la pression sera moindre, le niveau moins relevé aussi (soyons objectifs). Toutes les conditions seront réunies pour qu’il explose enfin. Endrick à l’OM, je vois ça comme un deal gagnant-gagnant. »

Raphaël NOUET

MercatoOM
