Très décevant dans le jeu, l’OM s’est logiquement incliné sur la pelouse du Sporting (1-2). Les Phocéens ont arrêté de jouer après l’expulsion d’Emerson Palmieri à la 44e… Voici les résultats de la soirée.

Fort de ses cinq succès de rang toutes compétitions confondues, l’OM s’est présenté en pleine confiance sur la pelouse du Sporting ce soir. Et hormis cinq premières minutes compliquées, il a bien tenu son rang, ouvrant le score sur une frappe magnifique d’Igor Paixao (14e). Mais à la 44e, le match a basculé. L’OM a obtenu un pénalty après qu’Emerson a été accroché dans la surface portugaise. Mais l’arbitre a été appelé par la VAR, a annulé le pénalty et expulsé le latéral brésilien, déjà averti. A partir de là, les Phocéens ont complètement arrêté de jouer, pas aidés par les choix très défensifs de Roberto De Zerbi. Le Sporting, pourtant pas vraiment inspiré, a renversé le score par Catamo (69e) et Santos (86e). Les Marseillais peuvent vraiment s’en prendre qu’à eux-mêmes sur ce coup-là !

Dans le choc de la soirée, le Real Madrid a eu du mal à prendre la mesure d’une Juventus pourtant en pleine crise de résultats. Les Merengue s’en sont remis à Jude Bellingham, autant du seul but de la partie (57e). A noter le bon nul de l’AS Monaco face à Tottenham (0-0) ou encore le réveil de Liverpool, qui est allé s’imposer 5-1 sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, mettant fin à une série de quatre défaites toutes compétitions confondues.

Athletic Bilbao 3-1 Karabagh

Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt

Atalanta Bergame 0-0 Slavia Prague

Bayern Munich 4-0 Club Bruges

Chelsea 5-1 Ajax Amsterdam

Eintracht Francfort 1-5 Liverpool

Monaco 0-0 Tottenham

Real Madrid 1-0 Juventus Turin

Sporting Portugal 2-1 OM