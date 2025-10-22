Revue de presse espagnole : un scandale national éclate avant le Clasico Real – Barça !

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 22 octobre 2025. Au menu du jour : le tollé général suite à l’annulation du match entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami le 20 décembre.

AS : « 13 minutes de terreur »

As a honte devant la gifle reçue par l’Atlético Madrid face à Arsenal à l’Emirates Stadium hier soir en Ligue des Champions (0-4). Les Colchoneros ont plongé en 13 minutes en seconde période, encaissant les vagues de Gunners déchaînés.

MUNDO DEPORTIVO : « Super Lopez »

Le triplé de Fermin Lopez contre l’Olympiakos (6-1) maquille la prestation assez moyenne du FC Barcelone. C’est néanmoins un Barça en confiance qui se déplacera dimanche au Bernabeu pour affronter le Real Madrid.

SPORT : « Montée avant le Clasico »

Si la montée en puissance du FC Barcelone avant le Clasico est évoquée, un autre sujet fait débat en Espagne. Lâchée par son intermédiaire local, la Liga a renoncé à délocaliser, en Floride, le match Villarreal-Barça prévu le 20 décembre. Une issue redoutée par Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole.

MARCA : « Mbappé, comme jamais »

En pleine forme, Kylian Mbappé mènera l’attaque du Real Madrid contre la Juventus Turin. Le tollé autour de la délocalisation annulée du match Villarreal-Barça est total : les observateurs espagnols crient à la victoire du « bon sens » et de la « voix du peuple. »