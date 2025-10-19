Alors que Kylian Mbappé a enfin réalisé son rêve en rejoignant le Real Madrid, ses choix continuent d’avoir des répercussions sur le mercato européen. Notamment entre l’OM et le PSG…

Depuis son arrivée au Real Madrid, Endrick fait face à une situation pour le moins frustrante. Le jeune prodige brésilien, annoncé comme l’un des plus grands talents de sa génération, n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison sous les ordres de Xabi Alonso. Le technicien espagnol semble privilégier d’autres profils offensifs comme Arda Güler, Franco Mastantuono ou encore Brahim Diaz, reléguant l’ancien joyau de Palmeiras au rang de figurant de luxe.

Un déclassement brutal pour Endrick, qui risque de compromettre ses ambitions internationales à l’approche de la Coupe du monde 2026. Conscient qu’il a besoin de temps de jeu pour briller, le jeune attaquant pourrait réclamer un départ dès cet hiver. Selon Defensa Central, le PSG surveillerait de près le dossier et serait même prêt à inclure Fabian Ruiz dans la transaction pour convaincre le Real.

Mais voilà : depuis le transfert libre de Mbappé à Madrid, les relations entre les deux géants sont glaciales. Le Real n’a toujours pas digéré la posture du club parisien dans le feuilleton Mbappé, et n’a aucune intention de leur céder un nouveau joyau. En clair, Endrick au PSG, c’est presque mission impossible.

Un coup de pouce de Mbappé à l’OM pour Endrick ?

Et c’est là que l’OM entre en scène. Le club phocéen, à la recherche d’un renfort offensif fort et médiatique, garde un œil attentif sur la situation. L’été dernier déjà, Pablo Longoria avait sondé l’entourage d’Endrick pour un prêt audacieux. Le dossier avait été jugé irréaliste à l’époque. Mais aujourd’hui, le contexte a changé.

Avec le Real désireux de prêter son jeune crack dans un environnement compétitif sans faire de cadeau au PSG, Marseille pourrait se positionner comme une alternative crédible. Roberto De Zerbi, friand de profils jeunes et explosifs, serait séduit par la perspective de relancer un joueur au potentiel monstrueux.

Endrick au Vélodrome ? L’idée paraît folle, mais après tout, le football est souvent une question d’opportunités… et de timing. Si Mbappé a, malgré lui, fermé la porte parisienne, il pourrait bien avoir ouvert une fenêtre inattendue sur la Canebière.