FC Nantes : une recrue déjà validée en cas de descente en Ligue 2

Par William Tertrin - 13 Déc 2025, 14:00
À l’aube d’une révolution au FC Nantes, Yassine Benhattab cristallise tous les regards. L’avenir du jeune milieu, recruté à Aubagne à l’été 2024, pourrait bien incarner la première grande décision de la reconstruction nantaise.

Benhattab, symbole des choix à venir

Alors que le doute plane sur l’avenir du FC Nantes en Ligue 1, Yassine Benhattab se retrouve au cœur des réflexions. Malgré le potentiel reconnu du joueur, ses apparitions en équipe première manquent de régularité, freinant son envol sous les couleurs nantaises. Le suiveur du club, Emmanuel Merceron, l’a d’ailleurs remarqué et a évoqué un prêt cet hiver vers la National 1 ou directement en Ligue 2, pour offrir au jeune milieu l’opportunité de s’affirmer et d’enchaîner les matchs.

Ce possible départ temporaire serait un véritable tournant dans sa carrière. Il permettrait à Benhattab de s’aguerrir tout en répondant à la nécessité du club de s’appuyer, la saison prochaine, sur des joueurs déterminés et performants, dans la malheureuse éventualité où le FC Nantes évolue en Ligue 2.

Un passage charnière après un exercice sous pression

Les débats autour de Benhattab se sont accentués ces dernières semaines, notamment après son match lors d’Angers-Nantes. Sa prestation, vivement analysée, cristallise les attentes mais aussi l’impatience des supporters. Chacun s’interroge : le club saura-t-il transformer ce jeune talent en pièce maîtresse du nouvel effectif ou devra-t-il l’exposer ailleurs pour accélérer sa progression ?

Un mercato pour façonner la nouvelle ère nantaise

Le chantier du mercato s’annonce déjà colossal pour la direction sportive. Prêter Benhattab, c’est faire un pari ambitieux pour miser sur une version plus forte du joueur à son retour. Et si la reconstruction s’imposait dès cet été, elle s’appuiera sur la capacité du FC Nantes à capitaliser sur ses jeunes, tout en gérant la pression de résultats immédiats. Dans les tribunes et en coulisses, l’expectative domine, avec l’espoir inébranlable de voir renaître le club porté par ses talents, comme l’a déjà prouvé la Beaujoire à maintes reprises.

