FC Nantes : une statistique maudite annonce la Ligue 2, l’ASSE en a déjà fait les frais !

Il y a des statistiques qui frappent par leur régularité, au point de devenir presque symboliques. Celle relevée par le compte X @Statsdufoot en fait partie : les quatre dernières équipes ayant encaissé au moins trois buts contre Angers en Ligue 1 ont toutes été reléguées en Ligue 2 à l’issue de la saison. Un constat glaçant, qui place aujourd’hui le FC Nantes face à ses propres démons.

Une défaite lourde, aux allures de mauvais présage

En sombrant face au SCO (4-1), les Canaris n’ont pas seulement perdu un match. Ils sont entrés dans une liste peu enviable, où figurent déjà Metz, Bordeaux, Montpellier et Saint-Étienne. Des clubs historiques, tous passés par le même scénario : une lourde défaite contre Angers, suivie d’une fin de saison cauchemardesque.

Pour Nantes, ce revers a tout d’un tournant négatif. Dans une lutte pour le maintien où chaque point compte, encaisser trois buts ou plus face à un concurrent direct en dit long sur l’état d’urgence sportive et mentale du groupe.

Angers, bourreau récurrent des équipes en perdition

Angers n’est pas un ogre du championnat. Mais ces dernières saisons, le SCO semble jouer un rôle bien particulier : celui de révélateur des équipes en fin de cycle. Quand une formation explose défensivement face aux Angevins, c’est souvent le signe d’un mal plus profond.

Metz (2021-2022) : incapable de se relever après sa défaite, le club lorrain finit par descendre.

Bordeaux (2021-2022) : saison chaotique, défense à la dérive, relégation inévitable.

Montpellier (2024-2025) : un naufrage collectif confirmé par une lourde défaite contre Angers.

Saint-Étienne (2024-2025) : l'ASSE, pourtant armée pour lutter, n'a jamais su se remettre de ce coup d'arrêt.

À chaque fois, le scénario est similaire : fragilité défensive, perte de confiance, spirale négative.

Nantes dans les pas des relégués ?

Le parallèle est inquiétant pour le FC Nantes. Déjà englués dans le bas du classement, les Canaris peinent à trouver de la stabilité, notamment derrière. Cette claque face à Angers n’est pas qu’un accident : elle symbolise une équipe qui doute, qui craque, et qui laisse filer des matchs cruciaux.

Bien sûr, une statistique ne fait pas une relégation en Ligue 2. Mais dans un championnat aussi serré, les signaux faibles comptent. Et celui-ci est tout sauf rassurant.

Un avertissement plus qu’un verdict

Il reste du temps à Nantes pour inverser la tendance, mais les ressorts devront être nombreux, à commencer par le mercato. Mais l’histoire récente montre que prendre trois buts ou plus contre Angers n’est jamais anodin. L’ASSE en a fait les frais, comme d’autres avant elle. Aux Canaris désormais de prouver qu’ils peuvent briser cette série… ou risquer de la prolonger, direction la Ligue 2.