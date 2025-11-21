La statistique qui envoie le FC Nantes en Ligue 2 !

Le FC Nantes pensait avoir déjà touché le fond… mais les chiffres viennent de creuser encore plus profond. Alors que les Canaris luttent difficilement pour se maintenir en Ligue 1, une donnée statistique dévoilée par L’Équipe fait l’effet d’une bombe : si le championnat se jouait sur les expected points, le FCN serait tout simplement 18ᵉ… et dernier.Autrement dit : relégué en Ligue 2.

Et le pire ? Cette fois, impossible d’accuser la malchance. Au contraire, Nantes sur-performe depuis le début de la saison.

Un classement qui fait trembler La Beaujoire

Pour dresser un bilan objectif du premier tiers de saison, L’Équipe a recalculé tous les résultats des douze premières journées à partir des expected goals pour créer un classement alternatif basé sur les expected points.

L’idée : rendre le score « statistiquement cohérent » avec les occasions réellement produites ou concédées.

Le résultat est sans appel :

👉 Nantes est 16ᵉ en réalité…

👉 mais 18ᵉ et dernier dans ce classement statistique.

👉 avec seulement 8,6 expected points, le pire total de l’élite.

L’attaque nantaise : pire production de Ligue 1

Le verdict offensif est accablant. Les Canaris ont généré seulement :

9,5 expected goals (xG) : le plus faible total du championnat.

Autrement dit, l’équipe ne se procure presque aucune véritable occasion. Les buts inscrits jusqu’ici ne sont donc pas le reflet d’un vrai potentiel offensif, mais plutôt de quelques fulgurances… difficiles à répéter sur une saison entière.

Offensivement, le FC Nantes vit en surrégime. Et quand la réussite s’évapore, les résultats plongent.

Une défense qui craque de partout

Mais si l’attaque souffre, la défense n’est pas en reste. Nantes affiche :

21,0 expected goals concédés ,

, un chiffre qui place le club parmi les pires défenses de l’élite.

Le constat est brutal : même lorsqu’ils ne prennent pas de but, les Canaris concèdent énormément d’occasions franches. Une fragilité structurelle qui finit toujours par coûter cher.

Au total, le différentiel xG de Nantes est de :

➡️ –11,5 : le pire de toute la Ligue 1.

Un maintien en trompe-l’œil ?

Les chiffres ne mentent pas : aujourd’hui, le FC Nantes est en grande difficulté, même lorsque son classement semble “correct”. Les Canaris ne doivent leur situation actuelle qu’à quelques exploits individuels… pas à une dynamique solide.

Et si les performances continuent de se rapprocher des statistiques, alors le danger est clair :

le FC Nantes glisse tout droit vers la Ligue 2.

Le club va devoir réagir vite, très vite, pour éviter que cette projection statistique ne devienne une réalité sportive.