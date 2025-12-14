🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Un proche du groupe nantais a expliqué que les joueurs étaient touchés mentalement après avoir subi leur plus grosse défaite de la saison à Angers (1-4) vendredi soir.

Souvent, on se demande ce qu’il peut bien passer par la tête de Waldemar Kita. Comme lorsqu’il a décidé de remplacer Christian Gourcuff par Raymond Domenech en décembre 2020, alors que l’ancien sélectionneur des Bleus n’avait plus entraîné depuis dix ans et était moqué de tous pour sa nullité. Ou comme quand il a décidé, la semaine dernière, d’actionner le siège éjectable sur lequel était assis Luis Castro. Certes, le FC Nantes sortait d’une nouvelle défaite, mais c’était face au leader du championnat (1-2 face au RC Lens) et sa prestation n’avait pas été catastrophique, loin de là. Tout ça pour nommer Ahmed Kantari, ancien adjoint d’Antoine Kombouaré, apprécié de joueurs qui ne sont plus là, et dont l’unique expérience sur un banc a viré au cauchemar (à Valenciennes)…

« Tu subis la plus grosse défaite de la saison, ça va faire très mal à la tête… »

D’ailleurs, la première de Kantari à la tête du FC Nantes a elle aussi viré au cauchemar. Vendredi soir à Angers (1-4), les Canaris ont subi une défaite des plus logiques. Menés dès la 17e minute sur un pénalty d’Abdelli, ils n’ont sorti la tête de l’eau qu’à la 81e, suite à la réduction du score de Centonze. Mais l’espoir de ramener un résultat d’Anjou n’a duré que quatre minutes, le temps pour le SCO de reprendre deux buts d’avance, avant d’enfoncer le clou avec un quatrième but. Résultat : pour sa première, Kantari a enduré la plus lourde défaite du FC Nantes depuis le début de la saison…

Dans Ouest-France, ce dimanche, un proche du groupe fait cet aveu inquiétant pour la suite : « Tu subis la plus grosse défaite de la saison, ça va faire très mal à la tête… ». K.-O., les Canaris, eux qui ne sont déjà pas très en forme ? Cela laisse augurer un avenir encore plus gris. Il faut désormais espérer que les recrues arriveront rapidement en janvier, histoire d’inverser une tendance très négative !