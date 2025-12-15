Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Selon Ouest-France, Rémy Cabella (35 ans), qui n’entre plus dans les plans de l’Olympiakos, va s’engager avec le FC Nantes.

Ouest-France vient de révéler une information qui va donner du baume au cœur des supporters nantais : la direction de la Maison Jaune serait en négociations avancées avec Rémy Cabella (35 ans) ! Le meneur de jeu, formé à Montpellier et notamment passé par l’AS Saint-Etienne et l’OM, a très peu joué avec l’Olympiakos, où il est arrivé cet été après la fin de son contrat au LOSC. Il ne sera pas retenu par le club grec, qui favorisera son départ en ne réclamant pas de grosse indemnité.

Le profil qui manquait au milieu nantais

Pour le FC Nantes, cette arrivée serait une très bonne nouvelle à plus d’un titre. D’abord parce que les Canaris souffrent d’un déficit de création au milieu de terrain. Ensuite parce que Cabella est un joueur expérimenté. Et enfin parce que techniquement, il est largement au-dessus de n’importe quel titulaire actuel. La seule question qui se pose à son sujet est son âge et donc sa capacité à enchaîner les matches. On a vu que cela avait pénalisé Youssef El-Arabi sur la durée.

En tout cas, la direction du FC Nantes avait promis un mercato hivernal ambitieux et elle est en train de tenir parole. Deiver Machado est déjà arrivé en provenance du RC Lens, Rémy Cabella s’apprête à débarquer de l’Olympiakos. Il restera encore à recruter un défenseur central, un autre milieu et un attaquant mais c’est bien parti.