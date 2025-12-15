À LA UNE DU 15 DéC 2025
[14:00]PSG : Luis Enrique a tranché entre Chevalier et Safonov pour la Coupe Intercontinentale
[13:20]FC Nantes : un premier bémol tombe concernant Cabella
[13:08]FC Barcelone : Flick fait une annonce mercato et calme le jeu avec les arbitres
[12:55]La date du premier entraînement d’Endrick (Real Madrid) à l’OL est connue !
[12:40]Real Madrid Mercato : Mbappé a reçu une offre de 1,5 milliard !
[12:23]FC Nantes Mercato : un international passé par l’OM et l’ASSE va signer !
[12:04]OM : De Zerbi tacle Balerdi, la raison a fuité
[11:30]Revue de presse : le RC Lens a fait craquer le commentateur de l’OGC Nice, Rosenior s’agace au RC Strasbourg
[10:57]RC Lens : un « monstre » s’est déjà invité parmi les légendes du club
[10:41]ASSE : Gazidis présent pour trancher l’avenir d’Horneland, ça se précise
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : un international passé par l’OM et l’ASSE va signer !

Par Raphaël Nouet - 15 Déc 2025, 12:23
💬 Commenter
Rémy Cabella sous le maillot de l'Olympiakos.
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Selon Ouest-France, Rémy Cabella (35 ans), qui n’entre plus dans les plans de l’Olympiakos, va s’engager avec le FC Nantes.

Ouest-France vient de révéler une information qui va donner du baume au cœur des supporters nantais : la direction de la Maison Jaune serait en négociations avancées avec Rémy Cabella (35 ans) ! Le meneur de jeu, formé à Montpellier et notamment passé par l’AS Saint-Etienne et l’OM, a très peu joué avec l’Olympiakos, où il est arrivé cet été après la fin de son contrat au LOSC. Il ne sera pas retenu par le club grec, qui favorisera son départ en ne réclamant pas de grosse indemnité.

Le profil qui manquait au milieu nantais

Pour le FC Nantes, cette arrivée serait une très bonne nouvelle à plus d’un titre. D’abord parce que les Canaris souffrent d’un déficit de création au milieu de terrain. Ensuite parce que Cabella est un joueur expérimenté. Et enfin parce que techniquement, il est largement au-dessus de n’importe quel titulaire actuel. La seule question qui se pose à son sujet est son âge et donc sa capacité à enchaîner les matches. On a vu que cela avait pénalisé Youssef El-Arabi sur la durée.

En tout cas, la direction du FC Nantes avait promis un mercato hivernal ambitieux et elle est en train de tenir parole. Deiver Machado est déjà arrivé en provenance du RC Lens, Rémy Cabella s’apprête à débarquer de l’Olympiakos. Il restera encore à recruter un défenseur central, un autre milieu et un attaquant mais c’est bien parti.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot