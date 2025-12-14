À LA UNE DU 14 DéC 2025
FC Nantes : Will Still explique pourquoi il n’a pas voulu succéder à Luis Castro

Par Laurent Hess - 14 Déc 2025, 20:38
Sollicité par le FC Nantes, Will Still, l’ancien coach du RC Lens, est revenu sur les ses contacts et sur sa décision de décliner l’offre des Kita.

17e de Ligue 12, le FC Nantes a changé d’entraîneur cette semaine. Waldemar Kita a décidé de remercier Luis Castro et de miser sur Ahmed Kantari, l’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré. Mais l’ancien coach de Valenciennes n’était pas le premier choix des dirigeants du FC Nantes. Ceux-ci ont d’abord sondé Will Still, l’ancien coach du RC Lens, sans club depuis son éviction de Southampton. En vain.

Still et le FC Nantes, une question de timing

Invité du Canal Football Club ce dimanche, le technicien belge a reconnu les contacts et expliqué les raisons qui l’ont poussé à décliner la proposition des Canaris. « Le timing n’était pas idéal, a-t-il confié. Les personnes de mon staff sont toujours en clubs. J’ai envie de faire le bon choix. Je ne veux pas me lancer dans un truc où je ne connais pas toutes les informations et où je n’ai pas le contrôle. Quand j’ai quitté Lens pour être plus souvent avec ma compagne (ndlr : atteinte d’un cancer de la thyroïde), Jean-Louis Leca m’a dit que je n’aurais peut-être pas dû retravailler aussi vite. Il avait peut-être raison. C’est aussi pour ça que je ne veux pas me jeter sur le premier venu. »

Et à Still d’ajouter : « J’ai remercié la famille Kita mais je préfère prendre du recul sur la situation. Je leur souhaite le maintien. Jouer à la Beaujoire, c’est quelque chose. » Mais « quelque chose » qu’il ne sentait pas, manifestement. Et on peut facilement comprendre pourquoi !

