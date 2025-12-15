RC Lens : Edouard et Udol répondent au commentateur de l’OGC Nice après son pétage de plombs !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Hier, le commentateur de l’OGC Nice s’est agacé de la prestation des Aiglons, battus par le RC Lens à Bollaert. Matthieu Udol et Odsonne Edouard viennent de lui répondre, sur leurs réseaux…

Le commentateur des matchs de l’OGC Nice, Constantin Djivas, avait fait le déplacement à Lens hier et après le deuxième but lensois, il a craqué en répétant à plusieurs reprises « Centre de Matthieu Udol, tête d’Odsonne Edouard ! » Très énervé, il s’est lâché complet ! « Comme en première période ! Ça faisait 1-0, ça fait 2-0 ! C’est pas juste, mais c’est le haut-niveau ! » Ce qu’il a répété en hurlant !!

Cette fois, c’est Edouard qui s’est mué en passeur décisif pour Udol

Un pétage de plombs en bonne et due forme, que l’on peut comprendre puisque le RC Lens a infligé à l’OGC Nice une 9e défaite de rang toutes compétitions confondues. Et sur les réseaux, le duo Udol-Edouard a répondu à Constantin Djivas. « Centre de Matthieu Udol », a posté Edouard. « Tête d’Odsonne Edouard ! », a répondu Udol. Une passe décisive de l’attaquant pour son latéral préféré, donc, cette fois ! Ça change un peu !