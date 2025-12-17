Le RC Lens n’avait jamais connu une telle euphorie en décembre : leader de Ligue 1, porté par un collectif retrouvé et des recrues immédiatement décisives. Au cœur de cette dynamique, Mamadou Sangaré (23 ans) est devenu l’atout maître d’un club désormais confronté aux turbulences du mercato.

Inconnu du grand public il y a encore quelques mois, Mamadou Sangaré s’est rapidement imposé comme l’une des meilleures trouvailles du RC Lens. Arrivé en provenance du Rapid Vienne le 20 août 2025 pour près de 6,5 millions d’euros (+ 1,5 M€ de bonus), le milieu de 23 ans a convaincu dès ses premiers matchs. Aligné à 93% en tant que titulaire, le Malien pèse sur l’entrejeu par son impact et sa fiabilité. Son contrat court jusqu’en 2030, une sécurité théorique alors que la valeur du joueur explose mois après mois.

Tottenham, Chelsea et Manchester United à l’affut

Le secret n’a pas tenu longtemps de l’autre côté de la Manche : TeamTalk affirme que Tottenham, Chelsea et Manchester United multiplient les présences dans les tribunes de Bollaert. Les services de recrutement anglais observent sans relâche Sangaré, conscients que son profil répond parfaitement à l’intensité du football britannique. Les émissaires s’intéressent de près à ses qualités de transition, sa discipline tactique et sa capacité à récupérer les ballons haut, une rareté dans le championnat de France cette saison.

Un profil rare : puissance, technique et volume de jeu

Sangaré impressionne par son volume de jeu et sa polyvalence. Gaucher élégant, il excelle aussi bien dans la récupération que dans la projection offensive. En quinze matchs de Ligue 1 (1 229 minutes), le numéro 8 lensois a déjà marqué un but, délivré une passe décisive et affiche des statistiques solides en duels gagnés. Son style, alliant puissance athlétique et maîtrise technique, rappelle aux plus anciens le prime de Seydou Keita : capacité à casser les lignes, grosse activité défensive, sens du collectif. Ce milieu box-to-box démontre une progression fulgurante : passé de 600 000 € de valeur à Hartberg à 15 millions d’euros en décembre, il fait désormais partie des meilleurs joueurs de son poste en Ligue 1.

Le RC Lens déjà sous pression ?

Le paradoxe est total pour le Racing. En réussissant son mercato, le RC Lens s’expose à la puissance de feu des grands clubs européens. Le club nordiste affirme n’être “pas vendeur”, mais l’afflux d’offres potentielles à 40 millions d’euros ou plus risque de faire bouger les lignes. Prolongé jusqu’en 2030, Sangaré cristallise tous les enjeux : conserver son joyau pour continuer à rêver grand, ou capitaliser sur une revente historique au risque de fragiliser la dynamique de l’équipe. Chaque semaine, la tension monte… et les regards, eux, restent braqués sur le RC Lens. D’autant que Samson Baidoo est déjà surveillé en Premier League…