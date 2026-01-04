RC Lens : un nouveau Sang et Or international français en plus de Thauvin ?

À 20 ans, Ismaëlo Ganiou bouscule la hiérarchie au RC Lens et voit s’ouvrir la porte de l’équipe de France Espoirs. Le défenseur central, révélation de la saison avec la grave blessure de Jonathan Gradit, pourrait bien suivre la trace des internationaux formés à la Gaillette.

Ganiou, l’éclosion inattendue d’une sentinelle en or

À peine sorti du banc lensois, Ismaëlo Ganiou s’est mué en véritable patron de la défense artésienne. Formé à la Gaillette, il n’était attendu que comme doublure de Jonathan Gradit en début de saison. Mais les blessures et suspensions de l’expérimenté défenseur ont offert à Ganiou une chance qu’il a saisie à pleines mains.

Des débuts difficiles à une montée en puissance express

Dès sa première titularisation à Auxerre, Ganiou vit l’apprentissage de l’élite dans la douleur, avec une expulsion prématurée. Loin de s’écrouler, le jeune central rebondit immédiatement : dès son deuxième match, il inscrit un but décisif à Strasbourg, lançant une série de six titularisations et autant de victoires pour le RC Lens. Même un penalty concédé à Nantes n’entame pas sa dynamique. Le débat sur l’arrivée d’un joker en défense s’estompe vite tant Ganiou rassure.

Le facteur X du RC Lens, collectivement plébiscité

Côté vestiaire, Ganiou séduit par sa maturité et sa progression rapide. Admiré pour sa sérénité lors des entraînements et des matchs à enjeu, il fait mentir son statut de novice. Grâce à la confiance du coach Pierre Sage, qui le préfère dans l’axe plutôt qu’à droite, le jeune défenseur s’est imposé comme « porte-bonheur » : Lens n’a perdu aucun match lorsqu’il débute. Sa capacité à marquer (2 buts face à Strasbourg et Toulouse), inhabituelle pour un défenseur, impressionne.

Statistiques révélatrices : un hiver sous le signe de sa révélation

Ganiou c’est 6 titularisations d’affilée, 2 buts inscrits et 35% du temps de jeu lensois sur la demi-saison. Sa valorisation a explosé en douze mois, passant de 200 000 à 3 millions d’euros. De quoi bouleverser la réflexion lensoise pour le prochain mercato hivernal, alors que Jonathan Gradit poursuit sa rééducation et espère un retour progressif.

Le rêve bleu : Ganiou dans le radar des Espoirs français

La trajectoire de Ganiou aiguise déjà les ambitions internationales. S’il a honoré une sélection amicale avec le Burkina Faso en juin, le défenseur reste éligible pour l’équipe de France Espoirs grâce à la réglementation FIFA, comme le rappelle L’Équipe. Un clin d’œil du destin pour celui qui n’a pas été retenu pour disputer la CAN. L’épopée lensoise contribue à mettre en lumière sa double culture – et une opportunité de rejoindre la liste des « Bleuets » révélés chez les Sang et Or, à l’image d’autres internationaux comme Florian Thauvin, ou encore Samba et Clauss plus récemment avant lui.

L’avenir s’écrit maintenant pour le prodige lensois

À seulement 20 ans, Ganiou illustre le succès de la formation du RC Lens, capable de révéler des talents majeurs en Ligue 1. Sa maturité et sa solidité défensive, couplées à une efficacité inattendue devant le but, le positionnent comme la grande révélation de la saison artésienne. Alors que les regards se tournent vers la liste des Espoirs, Ganiou frappe à la porte d’une carrière internationale qui ne demande qu’à s’envoler, et tout un club rêve déjà à une autre success story bleu-blanc-rouge.