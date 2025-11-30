RC Lens : Gradit out, les Sang et Or doivent-ils recruter ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : Gradit out, les Sang et Or doivent-ils recruter ?

RC Lens : Gradit out, les Sang et Or doivent-ils recruter ?
Laurent Hess
30 novembre 2025

La terrible blessure de Jonathan Gradit doit-elle inciter le RC Lens à recruter un défenseur central cet hiver ? C’est notre débat…

« OUI »

« Il est clair que la blessure de Gradit est terrible pour le RC Lens. L’ancien caennais n’est pas toujours titulaire mais il a un rôle très important, c’est un cadre, un relais écouté et apprécié pour Pierre Sage. Lors du dernier match, le jeune Ganiou a marqué, et Aguilar a une polyvalence qui peut lui permettre de jouer dans un rôle plus central. Mais le RCL est en trop bonne position au classement pour ne pas chercher à remplacer Gradit cet hiver.

A mon avis, le recrutement d’un nouveau défenseur central s’impose, ce serait un signe fort de l’ambition des Sang et Or. Peut-être via un prêt, et quand je vois le temps de jeu de Khusanov à Manchester City… Allez, une pige de six mois au bon air de l’Artois pour relancer le colosse. On peut toujours rêver, non ? »

Laurent HESS

« Miser sur un profil aguerri en Ligue 1 »

« La blessure grave de Jonathan Gradit frappe au cœur de la défense et laisse un vide que les jeunes Ismaëlo Ganiou ou Mathieu Udol, malgré leur potentiel, ne peuvent combler seuls sur la durée. Le poste de défenseur central demande de l’impact physique, de l’expérience dans la gestion des duels et de la solidité mentale dans les moments chauds, surtout dans une équipe qui joue l’Europe et vise le haut du tableau. 

La piste Jonas Adjetey, 21 ans, 7 sélections avec le Ghana et sous contrat au FC Bâle jusqu’en 2028, suscite de l’intérêt mais interroge. Le talent est là, mais miser sur un joueur aussi jeune et encore en phase d’apprentissage pourrait représenter un risque dans l’immédiat. Pour sécuriser l’après-Gradit, je pense que le RC Lens devrait cibler un profil aguerri, rompu aux joutes de la Ligue 1, capable d’apporter des garanties instantanées. Parce que perdre Gradit, c’est déjà un coup dur. Le remplacer par un pari ou ne pas le remplacer tout court, ce serait jouer avec le feu. »

Bastien AUBERT

MercatoRC Lens
#A la une#DÉBAT

Les plus lus

RC Lens : Gradit out, les Sang et Or doivent-ils recruter ?
Mercato...

RC Lens : Gradit out, les Sang et Or doivent-ils recruter ?

Par Laurent Hess
Estevao (Chelsea)
Compétitions...

FC Barcelone : le nouveau crush de Nicki Nicole futur coéquipier de Lamine Yamal ?

Par Bastien Aubert
OM : les tops et les flops du nul contre Toulouse
Ligue 1...

OM : les tops et les flops du nul contre Toulouse

Par Laurent Hess
RC Lens : Gradit sort du silence et pense déjà à son come back !
Ligue 1...

RC Lens : Gradit sort du silence et pense déjà à son come back !

Par Laurent Hess
ASSE : Ben Old et Cardona régalent, les jeunes assurent… les notes des Verts contre Ecotay-Moingt
ASSE...

ASSE : Ben Old et Cardona régalent, les jeunes assurent… les notes des Verts contre Ecotay-Moingt

Par Laurent Hess
OL Mercato : un Flop lyonnais en plein cauchemar en Espagne
Liga...

OL Mercato : un Flop lyonnais en plein cauchemar en Espagne

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Brice Samba symbole de la remontada, Habib Beye applaudit !
Ligue 1...

Stade Rennais : Brice Samba symbole de la remontada, Habib Beye applaudit !

Par Laurent Hess
Yassine Benhattab (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : déjà un point de chute pour Benhattab !

Par Bastien Aubert
OM Mercato : Iliman Ndiaye attise les géants de la Premier League
Mercato...

OM Mercato : Iliman Ndiaye attise les géants de la Premier League

Par Laurent Hess
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM – Toulouse : De Zerbi a fait ses choix, voici sa compo

Par Laurent Hess
OM – Toulouse : Bakola n’est pas là, son absence surprise a des raisons
Ligue 1...

OM – Toulouse : Bakola n’est pas là, son absence surprise a des raisons

Par Laurent Hess
ASSE – Ecotay-Moingt : la compo des Verts, avec plusieurs surprises !
ASSE...

ASSE – Ecotay-Moingt : la compo des Verts, avec plusieurs surprises !

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : exit Konaté, deux cibles du PSG et du FC Barcelone dans le viseur merengue !
Bundesliga...

Real Madrid Mercato : exit Konaté, deux cibles du PSG et du FC Barcelone dans le viseur merengue !

Par Laurent Hess
OM Mercato : Newcastle pourrait rapporter plus que 3 points à l’OM !
Mercato...

OM Mercato : Newcastle pourrait rapporter plus que 3 points à l’OM !

Par Laurent Hess
Monaco – PSG : Lucas Chevalier a eu très peur pour sa carrière, sa cheville dans un sale état
AS Monaco...

Monaco – PSG : Lucas Chevalier a eu très peur pour sa carrière, sa cheville dans un sale état

Par Laurent Hess
Monaco – PSG : les notes des Parisiens, méconnaissables et battus sur le Rocher
AS Monaco...

Monaco – PSG : les notes des Parisiens, méconnaissables et battus sur le Rocher

Par Laurent Hess
Florian Thauvin (OM)
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin gâche la vie de Greenwood à l’OM 

Par Bastien Aubert
FC Barcelone – Alaves : Lamine Yamal sonne la révolte, l’énorme sauvetage de Joan Garcia en vidéo
FC Barcelone...

FC Barcelone – Alaves : Lamine Yamal sonne la révolte, l’énorme sauvetage de Joan Garcia en vidéo

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Liverpool projette un énorme coup double à Paris !
Mercato...

PSG Mercato : Liverpool projette un énorme coup double à Paris !

Par Laurent Hess
Gessime Yassine (Dunkerque)
ASSE...

ASSE : un petit prodige qui affole l’OM et la Ligue 1 va passer à côté des Verts 

Par Bastien Aubert
OL : Tolisso envoie un message à Deschamps et tranche son avenir
Equipe de France...

OL : Tolisso envoie un message à Deschamps et tranche son avenir

Par Laurent Hess
Monaco – PSG : Lucas Hernandez sous haute surveillance sur le Rocher
AS Monaco...

Monaco – PSG : Lucas Hernandez sous haute surveillance sur le Rocher

Par Laurent Hess
Jonas Adjei Adjetey
Mercato...

RC Lens Mercato : le remplaçant de Gradit ciblé, Haise et Nice jouent un vilain tour au Racing ! 

Par Bastien Aubert
FC Barcelone, PSG : Neymar héroïque au Brésil, son message fort à Carlo Ancelotti !
FC Barcelone...

FC Barcelone, PSG : Neymar héroïque au Brésil, son message fort à Carlo Ancelotti !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet