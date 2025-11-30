RC Lens : Gradit out, les Sang et Or doivent-ils recruter ?

La terrible blessure de Jonathan Gradit doit-elle inciter le RC Lens à recruter un défenseur central cet hiver ? C’est notre débat…

« OUI »

« Il est clair que la blessure de Gradit est terrible pour le RC Lens. L’ancien caennais n’est pas toujours titulaire mais il a un rôle très important, c’est un cadre, un relais écouté et apprécié pour Pierre Sage. Lors du dernier match, le jeune Ganiou a marqué, et Aguilar a une polyvalence qui peut lui permettre de jouer dans un rôle plus central. Mais le RCL est en trop bonne position au classement pour ne pas chercher à remplacer Gradit cet hiver.

A mon avis, le recrutement d’un nouveau défenseur central s’impose, ce serait un signe fort de l’ambition des Sang et Or. Peut-être via un prêt, et quand je vois le temps de jeu de Khusanov à Manchester City… Allez, une pige de six mois au bon air de l’Artois pour relancer le colosse. On peut toujours rêver, non ? »

Laurent HESS

« Miser sur un profil aguerri en Ligue 1 »

« La blessure grave de Jonathan Gradit frappe au cœur de la défense et laisse un vide que les jeunes Ismaëlo Ganiou ou Mathieu Udol, malgré leur potentiel, ne peuvent combler seuls sur la durée. Le poste de défenseur central demande de l’impact physique, de l’expérience dans la gestion des duels et de la solidité mentale dans les moments chauds, surtout dans une équipe qui joue l’Europe et vise le haut du tableau.

La piste Jonas Adjetey, 21 ans, 7 sélections avec le Ghana et sous contrat au FC Bâle jusqu’en 2028, suscite de l’intérêt mais interroge. Le talent est là, mais miser sur un joueur aussi jeune et encore en phase d’apprentissage pourrait représenter un risque dans l’immédiat. Pour sécuriser l’après-Gradit, je pense que le RC Lens devrait cibler un profil aguerri, rompu aux joutes de la Ligue 1, capable d’apporter des garanties instantanées. Parce que perdre Gradit, c’est déjà un coup dur. Le remplacer par un pari ou ne pas le remplacer tout court, ce serait jouer avec le feu. »

Bastien AUBERT