À LA UNE DU 4 JAN 2026
[09:10]OM Mercato : une piste estivale revient hanter les Phocéens, le PSG impliqué
[08:45]Le Real Madrid au bord de l’abîme, le FC Barcelone miraculé
[08:28]ASSE : après Le Mans, Tardieu pointe du doigt un secteur
[08:18]Stade Rennais : Beye détruit Létang (LOSC)
[08:05]Le RC Lens tient son porte-bonheur, un taulier peut s’inquiéter
[07:45]FC Nantes : avant l’OM, les Kita se prennent un tacle estampillé Stade Rennais !
[07:28]LOSC : Pierre Ménès ressort le dossier Benatia (OM) pour fracasser Létang après Rennes
[07:10]PSG – PFC : une surprise dans le onze de Luis Enrique pour un derby historique
[06:54]OM : De Zerbi focalisé sur le PSG avec son onze face au FC Nantes
[06:00]ASSE : Horneland fait une nouvelle annonce retentissante sur le Mercato
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Le RC Lens tient son porte-bonheur, un taulier peut s’inquiéter

Par Raphaël Nouet - 4 Jan 2026, 08:05
💬 Commenter
Ismaëlo Ganiou en action lors de Toulouse-Lens.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Depuis le début de la saison, Ismaëlo Ganiou a joué six matches avec le RC Lens et les a tous gagnés ! Jonathan Gradit, qu’il remplace jusqu’à la fin de la saison, peut se faire du souci.

Vendredi soir, le RC Lens a débuté l’année 2026 de façon magistrale en allant s’imposer 3-0 sur la pelouse du TFC, décrochant ainsi le titre de champion d’automne. Les Sang et Or en sont désormais à sept victoires d’affilée, meilleure série de leur histoire égalée. Ils impressionnent à chaque sortie et même les départs à la CAN ou les coups durs comme la blessure de Jonathan Gradit ne les freinent pas. Au contraire, même, ils en sortent encore plus fort, preuve en est que le remplaçant du défenseur central, Ismaëlo Ganiou, réalise des débuts impressionnants.

Ganiou, « c’est notre porte-bonheur »

Dans les couloirs du Stadium, après la partie, Pierre Sage a ainsi lancé à propos du natif de… Lille : « C’est notre porte-bonheur ». Et pour cause ! Cette saison, Ganiou a joué sept matches chez les professionnels, ses sept premiers, et les a tous gagnés ! Ça a commencé le 4 octobre à Auxerre (2-1) et ça s’est poursuivi contre Strasbourg (1-0), à Angers (2-1), à Nantes (2-1), face à Nice (2-0) et contre Toulouse (2-0) en Ligue 1, sans oublier Feignies (3-1) en Coupe de France. Sept matches, sept victoires, seulement quatre buts encaissés et surtout deux inscrits pour le jeune Burkinabé de 20 ans !

Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

L’Equipe, qui lui consacre un article ce dimanche, a demandé son avis à Pierre Sage, qui ne tarit pas d’éloges : « Il est dans une bonne dynamique. Il progresse dans sa manière de gérer ses matches, de construire ses semaines pour être performant le week-end. On va dire qu’il prend en maturité. Ce qui est très intéressant pour un axial de côté, c’est qu’il voit aussi le dédoublement. Et ça lui permet de se retrouver dans des situations comme sur le but à la fin ». Solide défensivement, bon dans le jeu et même inspiré offensivement, Ganiou a tout pour plaire. Jonathan Gradit a du souci à se faire…

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot