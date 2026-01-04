Depuis le début de la saison, Ismaëlo Ganiou a joué six matches avec le RC Lens et les a tous gagnés ! Jonathan Gradit, qu’il remplace jusqu’à la fin de la saison, peut se faire du souci.

Vendredi soir, le RC Lens a débuté l’année 2026 de façon magistrale en allant s’imposer 3-0 sur la pelouse du TFC, décrochant ainsi le titre de champion d’automne. Les Sang et Or en sont désormais à sept victoires d’affilée, meilleure série de leur histoire égalée. Ils impressionnent à chaque sortie et même les départs à la CAN ou les coups durs comme la blessure de Jonathan Gradit ne les freinent pas. Au contraire, même, ils en sortent encore plus fort, preuve en est que le remplaçant du défenseur central, Ismaëlo Ganiou, réalise des débuts impressionnants.

Ganiou, « c’est notre porte-bonheur »

Dans les couloirs du Stadium, après la partie, Pierre Sage a ainsi lancé à propos du natif de… Lille : « C’est notre porte-bonheur ». Et pour cause ! Cette saison, Ganiou a joué sept matches chez les professionnels, ses sept premiers, et les a tous gagnés ! Ça a commencé le 4 octobre à Auxerre (2-1) et ça s’est poursuivi contre Strasbourg (1-0), à Angers (2-1), à Nantes (2-1), face à Nice (2-0) et contre Toulouse (2-0) en Ligue 1, sans oublier Feignies (3-1) en Coupe de France. Sept matches, sept victoires, seulement quatre buts encaissés et surtout deux inscrits pour le jeune Burkinabé de 20 ans !

L’Equipe, qui lui consacre un article ce dimanche, a demandé son avis à Pierre Sage, qui ne tarit pas d’éloges : « Il est dans une bonne dynamique. Il progresse dans sa manière de gérer ses matches, de construire ses semaines pour être performant le week-end. On va dire qu’il prend en maturité. Ce qui est très intéressant pour un axial de côté, c’est qu’il voit aussi le dédoublement. Et ça lui permet de se retrouver dans des situations comme sur le but à la fin ». Solide défensivement, bon dans le jeu et même inspiré offensivement, Ganiou a tout pour plaire. Jonathan Gradit a du souci à se faire…