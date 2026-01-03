RC Lens Mercato : ce choix radical qui rebattrait toutes les cartes cet hiver

Leader après une phase aller éblouissante, le RC Lens résiste à la tentation du mercato d’hiver. Calme et lucide, le club préfère miser sur sa stabilité plutôt que de céder à la pression des renforts immédiats. Un choix assez radical quand on sait que Lens pouvait recruter encore trois joueurs cet hiver, en plus d’Amadou Haidara, avec un piston gauche, un nouveau défenseur central, ou encore un attaquant en cas de départ.

Mercato d’hiver : Pierre Sage mise sur la sérénité

Aux commandes d’un RC Lens au sommet, Pierre Sage affiche une vision claire pour la fenêtre hivernale : pas question de se précipiter. Malgré leur position de leader, les Sang et Or refusent les achats impulsifs. « On regardera avec attention ce qui se passe et peut-être qu’on ne se précipitera pas et c’est tant mieux », martèle le coach. Cette stratégie s’appuie sur la force collective et l’état d’esprit soudé du vestiaire, même après les turbulences automnales.

Jonathan Gradit : la patience avant tout en défense centrale

L’absence de Jonathan Gradit soulève des questions, mais le staff garde son sang-froid. Plutôt que de recruter en urgence, Lens mise sur un retour graduel de son pilier défensif. Gradit lui-même affiche son intention de revenir bientôt, comme il l’avait déjà évoqué juste après son opération. La prudence reste de mise, tout en gardant un œil attentif à l’évolution de son état de santé.

L’attaque reste inchangée malgré la blessure d’Odsonne Édouard

La blessure d’Odsonne Édouard aurait pu rebattre les cartes offensives, mais Pierre Sage tranche : renforcer ce secteur n’est pas à l’ordre du jour. Même si Édouard attend encore des examens, l’entraîneur croit en la richesse de son groupe, avec entre autres Abdallah Sima prêt à assumer plus de responsabilités, même si ses rares apparitions n’ont pas donné satisfaction.

Adaptabilité et priorisation des forces existantes dictent la ligne du club, même si l’entrée de Morgan Guilavogui contre le TFC n’a, une fois de plus, pas du tout convaincu. En cas de départ cet hiver, il faudra peut-être penser à recruter, à moins que le club ne veuille dégager de la place au jeune Anthony Bermont.

L’éclosion d’Ismaëlo Ganiou bouleverse la donne défensive

L’émergence d’Ismaëlo Ganiou a changé la lecture du mercato en défense. Encore peu connu il y a quelques semaines, Ganiou s’impose match après match, avec notamment un deuxième but marqué contre Toulouse ce vendredi soir. Son impact ? Le RC Lens a remporté tous les matchs qu’il a disputés, devenant le « porte-bonheur » du club selon Pierre Sage. Sa performance rassure sur la fiabilité du secteur et repousse l’urgence de renforts défensifs, même si Sage a confirmé que : « dans tous les cas, on est ouvert sur ce marché-là ».

Un marché scruté à distance, priorité à la dynamique collective

Le RC Lens joue la carte du pragmatisme : surveiller le marché, sans précipiter les opérations. Les Lensois restent à l’affût d’opportunités, notamment si l’état de Gradit venait à évoluer. Mais l’essentiel, pour l’instant, reste la confiance dans la maturité du groupe et la réussite de la saison en priorité.