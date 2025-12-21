RC Lens : une solution inespérée en attaque a été trouvée avant même le mercato

Avant même l’ouverture du mercato, prévue le 1er janvier, Pierre Sage et le RC Lens ont déjà trouvé une nouvelle solution pour dynamiser l’attaque lensoise. En effet, le coach lensois s’apprête à ouvrir la porte à un avenir plus vaste pour Rayan Fofana. Auteur d’une prestation décisive en Coupe de France face à Feignies-Aulnoye, le jeune attaquant de 19 ans a reçu un signal positif de la part de Pierre Sage, son coach, qui promet une montée en puissance au sein de l’effectif lensois sur cette deuxième partie de saison.

Pierre Sage affiche sa confiance en Fofana

Pierre Sage ne cache pas ses convictions sur le potentiel de son jeune avant-centre, dans des propos rapportés par Lensois.com : « J’imagine qu’il voudrait jouer plus, mais il est toujours autant investi en séance et dans ses rentrées (…) C’est un joueur en qui on a énormément confiance, mais c’est un jeune joueur. C’est bien qu’il soit accompagné par Odsonne Edouard et qu’il partage le temps de jeu avec lui. » Face à un calendrier plus dense et la qualification en Coupe de France déjà en poche, le coach assure que Fofana connaîtra davantage le terrain à la reprise.

Un rôle croissant et possible duo avec Edouard

L’évolution du rôle de Fofana ne s’arrêtera peut-être pas à une simple alternance avec Odsonne Edouard. Pierre Sage n’exclut pas de les associer tous les deux afin de dynamiser l’attaque lensoise : « On n’exclut pas de les associer aussi. Il aura plus de temps de jeu, parce qu’il y aura plus de matchs. » Fofana affiche déjà 14 apparitions cette saison, dont 5 titularisations, pour 3 buts inscrits. Les performances du jeune lensois, combinées à l’état de forme de ses partenaires devant, offrent différents scénarios pour la seconde partie de saison. Son avenir contractuel s’est aussi éclairci récemment grâce à une récente prolongation sous le maillot sang et or.

Les supporters partagés sur la progression de Fofana

Dans la communauté lensoise, Fofana suscite des avis contrastés. Beaucoup louent son sens du placement et sa capacité à provoquer dans la surface, mais d’autres soulignent un manque de finition ou d’expérience, certains appelant même à renforcer le secteur offensif dès le mercato. Certains estiment qu’il bénéficie pleinement de la confiance du staff, tandis que d’autres semblent souhaiter qu’il franchisse un palier supplémentaire, quitte à passer par un prêt en Ligue 2.

Quels enjeux pour la seconde partie de saison ?

Pour Lens, la gestion du binôme Fofana–Edouard apparaît cruciale à l’approche d’un calendrier chargé. Une association des deux profils pourrait booster la créativité offensive, alors que la perspective d’un temps de jeu renforcé pour Fofana pose de réelles attentes en termes de progression. Reste à voir comment le jeune attaquant saura s’affirmer alors que la concurrence s’annonce féroce pour chaque minute sur le terrain. Les semaines à venir pourraient bien marquer un tournant pour la trajectoire de Rayan Fofana au RC Lens, avec en toile de fond l’espoir de voir éclore un nouvel atout offensif du club.