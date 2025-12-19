Le RC Lens enchaîne en Coupe de France : les tops et les flops contre Feignies

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le RC Lens a facilement disposé de Feignies (3-1) ce vendredi soir en Coupe de France. Voici nos tops et nos flops de la rencontre.

Leader de Ligue 1, le RC Lens a fait respecter la hiérarchie ce soir en battant logiquement Feignies (3-1) en 32es de finale de Coupe de France. Les Sang et Or ont vite pris les devants grâce à un but de Fofana, servi par Abdulhamid, et ce même d’Abdulhamid a fait le break peut avant le retour aux vestiaires.

Les remplaçants n’ont pas déçu Pierre Sage

Après deux penaltys ratés par Sotoca et Sarr, c’est Bulatovic, sur un coup franc enroulé, qui a corsé l’addition, pour le plus grand bonheur de Bollaert. Pierre Sage, qui avait fait tourner son effectif pour cette rencontre, a pu se rendre compte qu’il avait un bon banc. Parmi les remplaçants, Abdulhamid, Fofana et Bulatovic, tous décisifs, ont marqué des points, Bulatovic ayant confirmé ses bonnes dispositions au milieu. En revanche, pas sûr que Sage ait apprécié les prestations de Sima et Guilavogui, ni celle de Sotoca, qui a raté une occasion en or d’ouvrir son compteur. Bonté, formé au RC Lens, a sauvé l’honneur pour les visiteurs en fin de match. Un but sur lequel Antonio n’a pas impérial. Et Bermont n’a pas marqué les esprits lui non plus sur son côté gauche.

(avec William TERTRIN, présent à Bollaert)