RC Lens : Pierre Sage se frotte les mains et envoie un message à toute la Ligue 1

Par Laurent Hess - 3 Jan 2026, 07:30
Vainqueur à Toulouse (3-0) hier soir, le RC Lens est champion d’automne en Ligue 1. Et son coach Pierre Sage n’est pas rassasié…

A mi-saison de Ligue 1, le RC Lens a décroché le titre honorifique de champion d’automne grâce à sa large victoire à Toulouse (3-0), désormais certain de terminer la phase aller du championnat devant le Paris Saint-Germain quel que soit le résultat du PSG contre le Paris FC dimanche soir. Au Stadium, le RC Lens a signé une 7e victoire consécutive pour ouvrir l’année 2026 du bon pied. En supériorité numérique dès la 23e minute après le rouge d’Emersonn suite à une faute sur Édouard, les Sang et Or ont trouvé la faille à la 57e grâce à Saïd, avant de dérouler. Lens champion d’automne, ce n’est pas si anecdotique que ça pour Pierre Sage…

Sage vise l’Europe, dans un premier temps

« C’est une belle récompense pour les joueurs même si c’est honorifique, a estimé le coach du RC Lens. On ne pourra pas leur enlever mais je reste sur ma faim dans notre façon de gérer notre supériorité numérique en première période. La seconde a été beaucoup plus cohérente et nous avons enfin su en profiter. Sept victoires de suite c’est un signe qui ne trompe pas ». Le RC Lens n’a plus perdu depuis le 29 octobre dernier, à Metz (2-0), et Pierre Sage ne compte pas s’arrêter en si bon chemin… « Cela met de la pression sur nos adversaires, pas sur nous. Nous, la seule chose qui nous intéresse maintenant ce sont les 52 points qui nous permettraient de viser l’Europe. Et on verra à ce moment-à de quelle Europe on peut parler. Il nous manque 12 points mais en 2026 on va essayer de faire aussi bien qu’en 2025 ». Le week-end prochain sera occupé par les 16e de finale de la Coupe de France avec pour les Sang et Or un déplacement à Sochaux (Nat.), samedi prochain.

