Endrick sera présent à Lyon ce mercredi pour avancer dans les dernières étapes de son transfert à l’OL.

Ça bouge pour Endrick. Selon le compte LyonPourToujours, le jeune attaquant brésilien du Real Madrid sera accompagné à Lyon de Lucas Paqueta, actuellement en déplacement à Lille avec la sélection nationale. Leur arrivée dans la ville rhodanienne marque le début d’une série d’événements destinés à préparer l’installation d’Endrick dans son nouveau club (OL ?) et son nouvel environnement.

Au programme : visite de deux maisons pour le futur logement du joueur, avec chauffeur privé et garde du corps pour assurer confort et sécurité, ainsi qu’une découverte de plusieurs lieux emblématiques de Lyon. Cette immersion permettra au prodige brésilien de prendre ses marques et de se familiariser avec la ville avant de rejoindre pleinement le groupe lyonnais. Cette étape laisse peu de place au doute : l’OL se prépare à officialiser rapidement l’arrivée d’Endrick, qui pourrait devenir l’un des grands noms du mercato lyonnais.

Avec son potentiel reconnu et sa capacité à marquer la différence sur le terrain, le jeune attaquant du Real Madrid représenterait un investissement majeur pour le club, qui espère renforcer son attaque et bâtir une équipe compétitive pour la seconde partie de saison. Tout indique donc que la signature est imminente, et l’OL pourrait très bientôt accueillir son nouveau prodige pour écrire une nouvelle page de son projet sportif.