LOSC : le recadrage incendiaire du Stade Rennais à la pique de Létang ! 

Le Stade Rennais, a glissé hors du top 6 en L1 après son revers à domicile contre le LOSC (1-2), a répondu sèchement aux critiques d’Olivier Létang.

Olivier Létang a savouré la victoire du LOSC au Roazhon Park face au Stade Rennais. Mais le président lillois n’a pas manqué l’occasion d’adresser une pique à son ancien club, qu’il a dirigé entre 2017 et 2020. Après le succès des Dogues (2-1), le dirigeant nordiste a insisté sur les moyens financiers du Stade Rennais.

Le Stade Rennais recadre Létang

« Il ne faut pas oublier non plus que ça fait partie des plus gros budgets de la division. Ils ont une masse salariale qui doit être quatre fois la nôtre. Donc c’est une belle performance », a-t-il lancé en zone mixte. Une déclaration qui n’a visiblement pas été appréciée en Bretagne. La direction rennaise a rapidement fait connaître son désaccord, en s’appuyant sur les données publiées par la DNCG. Dans L’Équipe, le Stade Rennais « dément ces déclarations à la vue des chiffres réels publiés par la DNCG », a fait savoir le club. Pour illustrer sa réponse, la direction avance notamment les frais de personnel chargés de la saison 2024-2025 : 116 millions d’euros pour le Stade Rennais, contre 89 millions pour Lille.

L’écart existe donc bien en faveur du club breton, mais il est loin de correspondre au rapport de quatre à un évoqué par Olivier Létang. Une mise au point chiffrée qui donne une autre dimension à cette passe d’armes entre les deux dirigeants. Mais le SRFC ne s’est pas arrêté là. La direction a également ciblé personnellement son ancien président, avec une formule particulièrement sévère : elle « ne s’attend plus depuis longtemps au moindre élan de modestie de la part de l’ex-dirigeant rennais ». Le Stade Rennais lui reproche même d’avoir largement contribué à l’augmentation de la masse salariale rennaise durant son passage en Bretagne. Une manière de rappeler que Létang a lui-même participé à la politique financière qu’il pointe aujourd’hui du doigt.

Une dernière pique particulièrement cinglante

La suite de la réponse du Stade Rennais est tout aussi mordante. Le club « regrette que le contenu de la rencontre d’hier et le caractère très flatteur du résultat final n’ait pu finalement contribuer à le rapprocher un peu plus du sol dont il semble s’éloigner progressivement ces derniers mois ». Difficile de faire plus direct. Le Stade Rennais estime ainsi que la victoire lilloise ne justifiait pas, à elle seule, une telle sortie médiatique.

Le ton est donné : la direction bretonne n’a clairement pas apprécié les propos de son ancien dirigeant. Sur le terrain, en revanche, le LOSC a bien remporté les trois points. Battu 2-1, Rennes a perdu son premier match à domicile de la saison et reculé à la huitième place après dix journées de Ligue 1. Les Rouge et Noir restent dans la course aux places européennes, mais cette défaite face à un concurrent direct complique leur situation. La polémique financière vient désormais s’ajouter aux interrogations sportives.