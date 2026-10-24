FC Barcelone, Real Madrid : Flick savoure le gros coup échappé aux Merengues

À l’approche du Clásico, Hansi Flick a été invité à revenir sur l’arrivée de Rodri au FC Barcelone. Longtemps convoité par le Real Madrid, le milieu espagnol s’est déjà imposé comme un élément important du dispositif blaugrana.

Rodri retrouve un Real Madrid qui le convoitait

Le prochain Clásico aura forcément une saveur particulière pour Rodri. Avant de rejoindre le FC Barcelone, l’ancien milieu de Manchester City avait été tout proche de s’engager avec le Real Madrid durant le dernier mercato estival. Les Merengues avaient longtemps travaillé sur ce dossier, sans parvenir à le faire basculer en leur faveur.

Interrogé sur ces approches madrilènes avant les retrouvailles entre les deux géants espagnols, Hansi Flick n’a toutefois pas souhaité alimenter le sujet. L’entraîneur allemand préfère retenir les premiers mois de son joueur en Catalogne et son intégration réussie dans l’entrejeu du Barça.

Flick insiste sur son impact au Barça

« Nous devons nous concentrer sur notre équipe, sur l’impact qu’il a eu au Barça. Quand on a l’opportunité de recruter un joueur comme lui, tout le monde au club était d’accord pour dire qu’il nous apporterait beaucoup », a expliqué Flick en conférence de presse, dans des propos relayés par Foot Mercato.

Le technicien blaugrana ne cache donc pas sa satisfaction. Au-delà du joli coup réalisé devant le rival madrilène, il voit surtout en Rodri un joueur capable de stabiliser son équipe et d’élever son niveau technique. Son expérience et sa maîtrise du tempo offrent de nouvelles solutions au Barça.

À l’image de sa prestation face au Barça mardi en Ligue des champions, Désiré Doué réalise un magnifique début de saison avec le PSG. Les discussions autour d’une prolongation ont débuté. — @FabriceHawkins https://twitter.com/FabriceHawkins/status/2113366037940801558

Un duo Rodri-Pedri très attendu

Hansi Flick compte notamment sur l’association entre sa recrue et Pedri, ancien lauréat du Trophée Kopa. Deux profils complémentaires, dont la qualité avec le ballon peut permettre au club catalan de reprendre le contrôle dans les rencontres les plus relevées.

« C’est un atout, nous avons constaté son impact et je suis ravi qu’il soit parmi nous. Avec Pedri, ils apportent beaucoup de qualité au milieu de terrain », a ajouté l’entraîneur du FC Barcelone. Face au Real Madrid, ce tandem devrait être l’une des principales clés de la bataille de l’entrejeu.

Le Clásico comme premier grand révélateur

Si Flick refuse de regarder dans le rétroviseur, le contexte donne un relief particulier à cette affiche. Rodri va défier un club qui souhaitait encore l’attirer quelques mois plus tôt, avec l’occasion de confirmer immédiatement la pertinence du choix effectué par la direction barcelonaise.

Le Barça attend désormais que son milieu transforme ses premières impressions positives en influence durable. Une prestation convaincante dans le Clásico renforcerait encore le sentiment d’avoir réalisé une excellente opération, sportive autant que symbolique, face à son grand rival.