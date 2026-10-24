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OM : Genesio a écarté deux joueurs !

Par Fabien Chorlet - 24 Oct 2026, 09:40
Bruno Genesio (OM)

Bruno Genesio a fait deux choix forts dans son groupe face au Sturm Graz, en écartant deux joueurs de l’OM pour des raisons sportives.

À l’occasion du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Sturm Graz (1-0), jeudi en Ligue Europa, Bruno Genesio a fait deux choix forts dans la composition de son groupe. L’entraîneur marseillais a en effet décidé de se passer de Théo Vermot et de Faris Moumbagna, tous deux écartés pour des raisons sportives. Deux absences qui pourraient avoir des conséquences sur la hiérarchie au sein de l’effectif olympien.

Vermot et Moumbagna écartés par Genesio !

Présent dans le groupe de l’OM depuis le début de la saison, Théo Vermot n’a cette fois-ci pas été retenu par Bruno Genesio, qui lui a préféré Ibrahim Gomis. Un choix qui pourrait marquer un premier changement dans la hiérarchie des gardiens marseillais. Si cette tendance se confirme lors des prochaines rencontres, Ibrahim Gomis pourrait ainsi s’installer dans le rôle de troisième gardien, au détriment de Théo Vermot.

De son côté, Faris Moumbagna voit sa situation se compliquer. Déjà écarté du groupe lors de la victoire de l’OM sur la pelouse du SCO d’Angers (2-5), le week-end dernier en Ligue 1, l’attaquant camerounais n’a pas davantage été retenu pour le déplacement en Autriche. Une deuxième mise à l’écart consécutive qui pose question sur sa place dans les plans de Bruno Genesio. Reste désormais à savoir si Théo Vermot et Faris Moumbagna retrouveront le groupe marseillais pour la réception du Havre, ce dimanche (17h15), à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1.

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