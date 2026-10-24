OM Mercato : un premier verdict est tombé pour une recrue cet hiver !

À l’approche du mercato hivernal, un sondage révèle le pessimisme des supporters de l’OM concernant l’arrivée d’une éventuelle recrue.

Engagé dans une sévère cure d’austérité depuis cet été, l’Olympique de Marseille n’a enregistré aucune recrue lors du dernier mercato estival. Une situation inhabituelle qui a provoqué la colère de nombreux supporters marseillais, mais également celle de l’entraîneur olympien, Bruno Genesio, contraint de composer avec un effectif qui n’a pas été renforcé. Alors que le mercato hivernal approche, une question se pose désormais : l’OM aura-t-il les moyens financiers de recruter au moins un joueur en janvier pour renforcer son effectif et répondre aux attentes de son entraîneur ?

Les supporters de l’OM ne croient pas à une recrue cet hiver

Pour connaître le sentiment des supporters marseillais à l’approche du mercato hivernal, nous avons lancé un sondage sur le compte X de BUT! OM. À la question « Pensez-vous qu’une recrue va débarquer à l’OM ? », les résultats sont particulièrement révélateurs du pessimisme qui entoure actuellement le club phocéen. En effet, 60% des votants ont répondu « Non », tandis que 22 % ont choisi la réponse ironique « Je ne crois pas au Père Noël ». À l’inverse, seuls 18 % des participants pensent que l’OM parviendra à recruter au moins un joueur cet hiver.

Au total, ce sont donc 82 % des votants qui se montrent pessimistes quant à l’arrivée d’un renfort lors du prochain mercato hivernal, en additionnant les réponses négatives et celles exprimant une forme de scepticisme avec humour. Autrement dit, à peine un participant sur cinq croit encore à une recrue en janvier. Un résultat qui illustre la défiance d’une large majorité des répondants après un mercato estival sans la moindre arrivée et dans un contexte de restrictions budgétaires. Si ce sondage réalisé sur X ne représente pas nécessairement l’ensemble des supporters marseillais, il témoigne néanmoins des doutes qui entourent la capacité de l’OM à se renforcer cet hiver. Reste désormais à savoir si les dirigeants olympiens parviendront à déjouer ces pronostics et à offrir à Bruno Genesio les renforts qu’il attend.