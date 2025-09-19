Thierry Henry vend la mèche pour le Ballon d’or !
Real Madrid : Jude Bellingham revient et risque de faire tomber des titulaires !

Real Madrid : Jude Bellingham revient et risque de faire tomber des titulaires !
William Tertrin
19 septembre 2025

Blessé depuis plusieurs semaines, Jude Bellingham s’apprête à faire son retour, et Xabi Alonso devra faire des choix cruciaux pour mettre son numéro 5 dans les meilleures dispositions.

Le retour imminent de Jude Bellingham au Real Madrid pourrait profondément influencer les choix tactiques de Xabi Alonso. Jusqu’à présent, l’équipe s’est surtout appuyée sur un 4-3-3, mais des ajustements ponctuels ont déjà été nécessaires en raison d’expulsions ou de circonstances particulières, avec parfois des variantes comme le 4-4-2 ou le 3-5-2.

Plusieurs options qui se dessinent pour intégrer Bellingham

L’arrivée de Bellingham, joueur clé et incontournable, pourrait pousser Alonso à repenser le milieu de terrain. Arda Güler et Franco Mastantuono semblent les plus menacés de perdre leur place. Comme le rapporte Marca, plusieurs options tactiques se dessinent : un 4-4-2 avec Bellingham sur la gauche et Güler sur la droite, un double pivot Valverde-Tchouaméni, ou encore un 4-2-3-1 où Bellingham occuperait le rôle de meneur de jeu. Chaque choix implique des compromis, notamment sur la composition de l’attaque et sur le duo Vinícius-Rodrygo.

Contrairement à Camavinga, dont la polyvalence facilite son intégration, Bellingham bénéficie du statut de titulaire indiscutable. Trouver la meilleure configuration pour lui devient donc un enjeu majeur pour Xabi Alonso dans les semaines à venir.

