Opposée au Red Star lors du choc de la 9e journée de Ligue 2 (samedi, 20h), l’ASSE a vu un concurrent de taille pour la montée se prendre les pieds dans le tapis.

La trêve internationale a relancé la dynamique de l’ASSE. Les hommes d’Ian Cathro restent leaders de Ligue 2 et peuvent même profiter des difficultés rencontrées par certains concurrents directs.

Un concurrent de l’ASSE freiné dans la course à la montée

La victoire de Dijon contre Metz, lundi soir, constitue notamment une bonne nouvelle pour les Verts avant leur confrontation avec le Red Star, samedi à 20h. Le DFCO a signé une troisième victoire consécutive en dominant le FC Metz (4-2). Les Bourguignons ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, avec trois buts inscrits en un peu plus d’une demi-heure. Vargas-Rios a ouvert le score à la 19e minute, avant qu’Ange Lago ne double la mise cinq minutes plus tard. Julio Tavares a ensuite creusé l’écart à la 33e minute, mettant déjà les Lorrains dans une situation très délicate.

Pour Grégory Proment, qui dirigeait Metz pour la première fois, les débuts ont donc été particulièrement difficiles. Dijon a finalement confirmé sa supériorité malgré la réaction messine. Ce succès permet au DFCO de grimper au classement et de poursuivre sa remontée après avoir déjà donné du fil à retordre à l’ASSE lors de leur confrontation de fin août. Cette défaite de Metz représente une opération intéressante pour l’ASSE. Après huit journées, l’ASSE conserve la tête du championnat avec 19 points, devant le Red Star, qui en compte 17. Le FC Metz reste à dix unités, tandis que Dijon remonte dans la première partie de tableau avec douze points. Surtout, le sixième, Annecy, est déjà à 6 voire 7 points (avec la différence de buts) des Verts, qui peuvent donc aborder leur prochain rendez-vous avec une certaine sérénité sur le plan comptable.

Trois retours espérés chez les Verts

Le déplacement à Saint-Ouen sera loin d’être une formalité. Le Red Star est le dauphin de l’ASSE et représente un concurrent direct pour la montée. Une victoire stéphanoise permettrait de creuser l’écart avec les Audoniens et de confirmer les ambitions de l’équipe d’Ian Cathro.Autre motif d’optimisme pour l’ASSE : plusieurs joueurs pourraient retrouver le groupe à l’occasion de ce choc.

Chico Lamba, Julien Le Cardinal et Zuriko Davitashvili sont notamment espérés pour le déplacement au Red Star. Leurs éventuels retours offriraient davantage de solutions à Ian Cathro, qui doit composer avec les absences et les ajustements imposés par le calendrier. Reste à savoir si les trois joueurs seront suffisamment prêts pour débuter ou s’ils devront se contenter d’un rôle de remplaçant. Le staff stéphanois devra également tenir compte de leur état physique avant de prendre une décision définitive.