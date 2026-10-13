ASSE : Ndiaye envoie un nouveau message fort à Larsonneur

Après avoir profité de la blessure de Gautier Larsonneur pour faire ses débuts avec l’ASSE, Mamour Ndiaye a affiché ses ambitions.

Mamour Ndiaye a disputé ses premières minutes officielles sous le maillot de l’AS Saint-Étienne. Profitant de la blessure au genou droit de Gautier Larsonneur, le gardien sénégalais est entré en jeu à la 88e minute, samedi dernier, lors de la victoire des Verts face à Rodez (2-0), pour le compte de la huitième journée de Ligue 2. Une première apparition à Geoffroy-Guichard que le portier stéphanois n’est pas près d’oublier.

« Ce n’est que le début ! »

Sur son compte Instagram, Mamour Ndiaye n’a pas caché son émotion après avoir effectué ses grands débuts avec l’ASSE, devant le public du Chaudron. « Premières minutes à Geoffroy-Guichard, un stade en feu, une victoire et un public incroyable. Une émotion inoubliable. Merci du fond du cœur à tous les supporters pour cet accueil incroyable lors de mon entrée sur le terrain. Ce n’est que le début ! Allez les Verts ! », a écrit le gardien sénégalais.

Une dernière phrase qui pourrait également résonner comme un message adressé à son concurrent, Gautier Larsonneur. Il y a quelques jours, Mamour Ndiaye avait déjà affiché ses ambitions dans une vidéo publiée par Jah, rappelant avoir profité de la blessure d’un gardien titulaire pour bouleverser la hiérarchie lors de son passage à Sarpsborg, en Norvège. « Quand un gardien de but fait le fou et se blesse… S’il me laisse simplement cinq minutes, je vais m’imposer face à lui et face à tous ses supporters ! », avait-il lancé.

Larsonneur forfait contre le Red Star ? Ndiaye à l’affût

Reste désormais à connaître l’évolution de la blessure de Gautier Larsonneur, contraint de quitter ses partenaires en fin de rencontre face à Rodez. Le capitaine stéphanois sera-t-il suffisamment remis pour retrouver sa place dans les cages lors du choc face au Red Star, ce samedi (20h) ? En cas de forfait du titulaire habituel, Mamour Ndiaye pourrait connaître sa première titularisation officielle avec l’ASSE. Une occasion en or pour le Sénégalais de confirmer ses ambitions et, pourquoi pas, de relancer la concurrence au poste de gardien de but chez les Verts.