Blessé en fin de match contre Rodez (2-0), Gautier Larsonneur (ASSE, 29 ans en sait un peu plus sur ses maux.

L’ASSE a retrouvé le sourire samedi à Geoffroy-Guichard. Grâce à des buts de Thierno Ballo et Augustine Boakye, les Verts ont dominé Rodez (2-0) et repris la tête de la Ligue 2. Mais cette victoire a été assombrie par la sortie sur blessure de Gautier Larsonneur dans les dernières minutes.

Blessure à une articulation pour Larsonneur

Le gardien de l’ASSE, précieux tout au long de la rencontre, a dû céder sa place à Mamour Ndiaye. Une situation préoccupante à l’approche d’un rendez-vous important contre le Red Star. Interrogé après la rencontre, Ian Cathro a donné une première indication sur la nature du problème rencontré par son gardien : « La sortie sur blessure de Gautier Larsonneur ? Nous n’avons pas encore de retour à faire. Ça concerne l’articulation, mais il faudra pousser l’analyse. »

Le technicien écossais reste donc prudent. Si la zone articulaire semble concernée, aucun diagnostic précis n’a encore été communiqué. Il est ainsi trop tôt pour connaître la gravité de la blessure ou la durée d’une éventuelle indisponibilité. Selon les premiers éléments rapportés après le match, le genou du portier stéphanois serait concerné. Des examens complémentaires doivent toutefois permettre d’en savoir davantage.

Ndiaye prêt à prendre le relais

Avant sa sortie, le gardien de 29 ans avait largement contribué au succès des Verts. Alors que l’ASSE ne menait que d’un but, il avait notamment réalisé un arrêt important à la 51e minute, détournant une tentative ruthénoise sur sa barre transversale. Il s’était également interposé face à Nsona à la 69e minute. Sa prestation a permis aux Stéphanois de conserver leur avantage avant que Boakye ne fasse le break. La sortie du gardien a donc constitué un véritable coup dur au cours d’une soirée pourtant positive sur le plan comptable.

L’entrée de Mamour Ndiaye a offert au jeune gardien l’occasion de faire ses premiers pas sous le maillot professionnel de l’ASSE. Appelé à remplacer Larsonneur dans les dernières minutes, il a participé à la préservation du score et du clean-sheet stéphanois. Reste désormais à savoir si cette première apparition restera un simple moment marquant de sa jeune carrière ou si Ndiaye devra rapidement assumer davantage de responsabilités. Tout dépendra des résultats des examens de Larsonneur mais le fait qu’EVECT consacre un article intitulé « Et si c’était l’heure de Mamour Ndiaye à l’ASSE ? » envoie peut-être un premier indice…