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ASSE : les Verts passent à l’action pour sécuriser leur homme fort

Par Louis Chrestian - 12 Oct 2026, 06:05
ASSE : les Verts passent à l’action pour sécuriser leur homme fort

Auteur de cinq buts lors de ses cinq derniers matches, Augustine Boakye s’impose comme l’un des moteurs de l’excellent début de saison de l’ASSE. Face à sa cote grandissante, les dirigeants stéphanois ont décidé de prendre les devants.

Boakye porte l’attaque des Verts

L’ASSE poursuit sa belle dynamique. En dominant Rodez (2-0), grâce à des réalisations d’Augustine Boakye et de Thierno Ballo, les Verts ont décroché leur sixième victoire en huit rencontres. Un début de saison solide, auquel l’international ghanéen contribue largement.

Boakye vient en effet de marquer lors de cinq matches consécutifs. Il compte également trois passes décisives sur cette période, confirmant son importance dans l’animation offensive stéphanoise. À l’approche de ses 26 ans, qu’il fêtera le 3 novembre, l’attaquant semble avoir franchi un nouveau cap sous les ordres d’Ian Cathro.

Une progression désormais confirmée

Arrivé dans le Forez il y a deux saisons, le Ghanéen a progressivement trouvé sa place. Son bilan sous le maillot vert atteint désormais 14 buts et 12 passes décisives en 61 rencontres, soit 26 contributions directes. Des chiffres qui confirment la montée en puissance d’un joueur déjà performant la saison passée.

Plus régulier et plus efficace dans les derniers mètres, Boakye est devenu un élément majeur du collectif. Sa période actuelle ne ressemble donc plus à une simple embellie. Elle prolonge une progression constante depuis son arrivée chez les Verts.

L’ASSE veut repousser les prétendants

Ses performances n’ont pas échappé aux clubs étrangers. Anderlecht, Norwich et Wrexham s’étaient intéressés à son profil lors du dernier mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option, l’attaquant reste solidement lié à Saint-Étienne, mais sa cote incite le club à anticiper.

Selon les informations de Peuple Vert, des discussions ont ainsi débuté avec l’entourage du joueur autour d’une prolongation assortie d’une revalorisation salariale. Aucun accord définitif n’est encore annoncé, mais la direction entend récompenser son homme fort et le placer au cœur du projet.

Un dossier stratégique pour les dirigeants

En agissant maintenant, l’ASSE cherche autant à protéger la valeur de Boakye qu’à envoyer un signal sportif. Les Verts veulent construire dans la durée autour de leurs éléments les plus performants, sans attendre que les sollicitations deviennent plus pressantes.

La réussite de cette négociation permettrait aussi au club de conserver de la stabilité dans un secteur offensif actuellement en pleine confiance. Boakye, lui, dispose encore d’une marge de progression et semble parfaitement lancé pour réaliser sa saison la plus aboutie dans le Forez.

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