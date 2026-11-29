Alors que le président du FC Villefranche-Beaujolais annonçait entre 2 000 et 3 000 supporters pour le déplacement à Geoffroy-Guichard, la réalité a été bien différente samedi soir : seuls une centaine de Caladois étaient présents dans le Chaudron.

Il y avait deux absences qui ont fait parler avant et pendant la rencontre entre l’ASSE et le FC Villefranche-Beaujolais : celles d’Augustine Boakye et de Joshua Duffus. Mais les deux joueurs stéphanois n’étaient finalement pas les seuls à manquer à l’appel pour ce rendez-vous de Coupe de France !

Quelques jours avant la rencontre, Philippe Terrier, le président du FCVB, avait annoncé la couleur sur BFM Lyon. Selon lui, entre 2 000 et 3 000 supporters caladois devaient faire le déplacement dans le Chaudron. Une annonce particulièrement ambitieuse qui avait de quoi promettre une belle ambiance dans le parcage visiteurs.

Mais pour de nombreux supporters stéphanois, la soirée n’a finalement pas ressemblé à ce qui avait été annoncé.

Une centaine de supporters de Villefranche dans le Chaudron

Car le chiffre communiqué après la rencontre est particulièrement éloigné des prévisions. Selon Radio SCOOP, seulement 100 supporters du FC Villefranche-Beaujolais ont assisté à la rencontre au stade Geoffroy-Guichard.

Autrement dit, les milliers de Caladois attendus ne se sont jamais matérialisés. Dans les tribunes, certains supporters de l’ASSE n’ont tout simplement pas eu l’occasion de véritablement apercevoir ou d’entendre le contingent visiteur annoncé avec autant d’enthousiasme.

Le Chaudron a finalement vécu une soirée tranquille

La rencontre s’est d’ailleurs terminée sur une large victoire stéphanoise (5-0), devant 17 014 spectateurs. Une qualification nette pour les Verts, qui ont largement dominé leur adversaire sur le terrain.

Reste cette petite surprise dans les tribunes : le déplacement annoncé comme massif par le FC Villefranche-Beaujolais aura finalement été beaucoup plus discret que prévu. Pour les supporters stéphanois, les fameux 2 000 à 3 000 Caladois étaient surtout attendus… mais rarement visibles ou audibles.