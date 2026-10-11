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ASSE – Rodez (2-0) : les notes des Verts

Par Laurent Hess - 11 Oct 2026, 06:00

L’ASSE a renoué avec la victoire samedi soir contre Rodez (2-0) grâce à deux buts de Ballo et Boakye. Elle abordera le choc du week-end prochain face au Red Star en position de leader. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (7), puis NDIAYE

A la peine ces derniers temps, Larsonneur s’est illustré par deux arrêts réflexes (51e, 69e), le premier alors que l’ASSE ne menait qu’1-0. Décisif, il a été suppléé deux fois par ses montants (51e, 71e) mais a dû sortir en fin de match, touché à un genou. Remplacé par NDIAYE, ovationné par le kop nord à son entrée en jeu et auteur du dernier arrêt de la rencontre (90e).

FERREIRA (6)

Le Portugais a livré une bonne première mi-temps, notamment en délivrant un très bon centre vendangé par Ballo (5e). Une prestation encourageante. Il a fini avec des crampes.

PEDRO (7)

Le Cardinal forfait, Lamba de nouveau blessé, Pedro a pris place dans l’axe. Et le nouvel international congolais a tenu la baraque. Une présence de chaque instant.

NAIR (4)

En grande difficulté lors du dernier match à Metz (2-2), le nouvel international algérien a encore été à la peine. Déposé sur la première incursion de Rodez (23e), pris à contre pied sur une mauvaise passe de Old (72e), il a passé une soirée délicate. Vraiment pas serein.

OLD (5), puis KASIA

Old a fait preuve d’allant en première mi-temps mais il a baissé le pied au retour des vestiaires et a mis son équipe en difficulté sur une mauvaise transmission (72e). Remplacé par KASIA.

CSONGVAI (5,5)

Le Hongrois a livré une bonne première mi-temps, en jouant juste, en apportant son calme. Mais la fatigue a semblé le rattraper en fin de match.

BERNAUER (6,5)

Capitaine en l’absence de Le Cardinal, il a fait honneur à son brassard. Il a ratissé, orienté et beaucoup commandé. Un sauvetage (23e). Sans doute son meilleur match depuis qu’il joue au milieu.

BOAKYE (7), puis DHAOUI

Boakye n’a pas été particulièrement en vue lors de cette rencontre, mais il a encore signé un très joli but, celui du break pour les Verts, en enchaînant un coup du sombrero et une reprise du droit. Magistral ! Remplavé par DHAOUI, pour la première apparition du jeune tunisien en L2.

BREUM (8), puis BAALLAL

Breum a été une fois encore le meilleur joueur sur le terrain. Auteur de deux passes décisives, il s’est baladé, chacune de ses prises de balle et de ses ouvertures semant la panique dans la défense de Rodez. Un crack ! Remplacé par BAALLAL… ce qui s’est fortement ressenti sur la fin de match.

CARDONA (5), puis DUFFUS

Cardona a été incisif en première mi-temps mais il n’a pas très bien négocié plusieurs situations, tantôt en tergiversant (15e, 22e), tantôt en ratant le cadre, du gauche (28e). Remplacé à l’heure de jeu par DUFFUS, qui n’a pas eu le pied très soyeux…

BALLO (6)

Un énorme raté sur un service de Ferreira (5e) avant d’ouvrir le score. Et puis plus grand-chose, malgré sa grosse débauche d’énergie.

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