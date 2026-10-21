Pronostic Juventus – Stade Rennais (22/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la troisième journée de phase de ligue de la Ligue Europa entre la Juventus et le Stade Rennais, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Invaincu depuis le début de la campagne de Ligue Europa avec un match contre Sturm Graz (0-0), puis une victoire face à l’OFI Crète (2-1), le Stade Rennais se déplace ce jeudi (18h45) sur la pelouse de la Juventus Turin, à l’occasion de la troisième journée de phase de ligue. Un choc pour les hommes de Franck Haise, qui tenteront de poursuivre leur invincibilité sur la scène européenne face à un adversaire de prestige.

Ligue Europa – Juventus vs Stade Rennais

Jeudi 22 octobre 2026 · 18h45 · Allianz Stadium

Stade Rennais : confirmer son bon début de campagne européenne

Le Stade Rennais réalise jusqu’à présent un début de parcours encourageant en Ligue Europa. Pour leur entrée en lice, les Bretons avaient toutefois dû se contenter d’un match nul et vierge contre le Sturm Graz (0-0). Une première rencontre au cours de laquelle les hommes de Franck Haise avaient manqué d’inspiration offensive et n’étaient pas parvenus à faire la différence face à une formation autrichienne bien organisée.

Lors de la deuxième journée, les Rouge et Noir ont montré davantage de caractère face à l’OFI Crète. Longtemps menés au score, les Rennais ont finalement réussi à renverser la situation en fin de rencontre pour s’imposer (2-1), grâce notamment à des réalisations de Mahamadou Nagida et Abdelhamid Aït Boudlal. Une victoire précieuse qui leur permet d’afficher quatre points après deux journées et d’occuper la treizième place du classement de la phase de ligue.

En championnat, le Stade Rennais connaît également un début de saison plutôt satisfaisant sur le plan comptable. Sixièmes de Ligue 1, les Bretons ne comptent qu’un point de retard sur l’Olympique Lyonnais, leader du classement. Après avoir largement dominé l’AJ Auxerre (4-1), les joueurs de Franck Haise ont néanmoins subi un coup d’arrêt dimanche dernier en s’inclinant sur la pelouse du Paris FC au terme d’une rencontre spectaculaire (4-3). Une défaite qui a notamment mis en évidence certaines fragilités défensives.

Pour ce déplacement en Italie, le technicien rennais pourrait également devoir composer sans son meilleur buteur, Esteban Lepaul. Auteur de sept réalisations en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’ancien attaquant d’Angers s’est blessé à la cheville gauche le week-end dernier. Une éventuelle absence qui représenterait un véritable handicap pour l’attaque bretonne. Malgré cela, les Rennais disposent de plusieurs arguments pour inquiéter la Juventus, notamment grâce à leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant et à exploiter les espaces laissés par leurs adversaires.

Juventus Turin : poursuivre son sans-faute en Ligue Europa

De son côté, la Juventus Turin affiche un bilan parfait depuis le début de la phase de ligue. Après avoir écrasé le NEC Nimègue (5-0) lors de la première journée, la Vieille Dame a confirmé son bon départ en allant s’imposer sur la pelouse du Celta Vigo (1-2). Avec six points pris sur six possibles et sept buts inscrits en deux rencontres, les Bianconeri ont parfaitement lancé leur campagne européenne et peuvent désormais viser une troisième victoire consécutive.

Mais si les résultats sont au rendez-vous en Ligue Europa, la situation est nettement plus contrastée en championnat. Seulement huitième de Serie A, la formation entraînée par Luciano Spalletti peine à trouver de la régularité. Après une victoire contre l’Atalanta (2-0) et un match nul face à Cagliari (1-1), les Turinois ont lourdement chuté dimanche dernier à domicile contre la Lazio Rome (0-3). Une contre-performance qui pourrait pousser les Italiens à réagir devant leur public.

La Juventus devra toutefois faire face à plusieurs absences importantes pour cette rencontre. Manuel Locatelli, Khéphren Thuram et Kenan Yildiz sont notamment annoncés forfaits, privant Luciano Spalletti de plusieurs éléments majeurs de son effectif. Des absences qui pourraient peser dans l’entrejeu et dans la créativité offensive des Bianconeri, même si le club italien possède suffisamment de profondeur de banc pour rester compétitif.

Offensivement, la Vieille Dame pourra notamment compter sur Randal Kolo Muani et Nick Woltemade, qui ont chacun inscrit deux buts lors des deux premières journées de Ligue Europa. Francisco Conceição, Nico González ou encore Edon Zhegrova constituent également des solutions intéressantes pour déséquilibrer les défenses adverses. Face à une équipe rennaise qui a montré des difficultés à contenir les offensives du Paris FC, les attaquants turinois pourraient avoir plusieurs occasions de se mettre en évidence.

Les confrontations entre les deux équipes

Cette troisième journée de Ligue Europa marquera une première historique entre la Juventus Turin et le Stade Rennais. Les deux formations ne se sont encore jamais affrontées en compétition officielle, ce qui donnera une saveur particulière à cette rencontre pour les supporters bretons.

La Juventus possède évidemment une expérience européenne bien supérieure à celle du Stade Rennais. Double vainqueur de la Ligue des Champions et triple lauréate de la Coupe de l’UEFA, la Vieille Dame fait partie des clubs les plus prestigieux du football européen. Même si les Bianconeri ne participent pas à la Ligue des Champions cette saison, ils restent un adversaire particulièrement redoutable sur la scène continentale.

Pour le Stade Rennais, ce déplacement à Turin représente donc une belle occasion de se mesurer à une formation habituée aux grandes soirées européennes. Les Rouge et Noir tenteront de s’appuyer sur leur début de campagne encourageant pour faire douter les Italiens. Mais face à une équipe qui a remporté ses deux premières rencontres de Ligue Europa, les hommes de Franck Haise devront probablement réaliser leur prestation la plus aboutie de la saison sur la scène européenne.

Les compos probables

La compo probable de la Juventus Turin : Vicario – Kalulu, Bremer, Celik – McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso – Conceiçao, Kolo Muani, Nico Gonzalez.

Absents : Locatelli, Thuram, Yeldiz, Grabara, Boga, Ekhator (blessés).

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Reynolds, Cresswell, Aït-Boudlal, Nagida – Rongier, Camara, Thomasson – Blas, Al-Tamari, Dia.

Absent : Sishuba (non qualifié).

Incertain : Lepaul (blessé).

Les joueurs à suivre

Randal Kolo Muani (Juventus Turin) : l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain sera l’une des principales armes offensives de la Juventus pour cette rencontre. Déjà auteur de deux buts depuis le début de la campagne de Ligue Europa, l’international français semble particulièrement à son aise sur la scène européenne. Grâce à sa vitesse, sa mobilité et sa capacité à attaquer la profondeur, il pourrait poser de sérieux problèmes à la défense rennaise. Face à une équipe bretonne qui a montré certaines lacunes défensives lors de ses dernières sorties, Kolo Muani aura l’occasion de confirmer son efficacité et de jouer un rôle majeur dans les ambitions turinoises.

Boulaye Dia (Stade Rennais) : l’attaquant sénégalais pourrait avoir une belle carte à jouer en cas de forfait d’Esteban Lepaul. Auteur de deux buts en Ligue 1 cette saison, l’ancien joueur de la Lazio Rome possède une expérience intéressante du championnat italien et connaît donc bien les exigences du football transalpin. Capable de conserver le ballon dos au but, de prendre la profondeur et de se montrer dangereux dans la surface adverse, Dia pourrait représenter une menace pour l’arrière-garde turinoise. Sa capacité à convertir les occasions rennaises sera particulièrement importante si les hommes de Franck Haise veulent espérer ramener un résultat positif d’Italie.

Notre pronostic pour Juventus Turin – Stade Rennais

Cette rencontre oppose deux formations encore invaincues depuis le début de leur campagne de Ligue Europa, mais dont les résultats sont sensiblement différents. Avec six points pris en deux rencontres, la Juventus Turin a parfaitement lancé sa compétition, tandis que le Stade Rennais compte quatre unités après son match nul contre le Sturm Graz et sa victoire face à l’OFI Crète. Sur le papier, les Italiens partent favoris, notamment grâce à leur expérience européenne et à leur avantage du terrain.

Toutefois, la dynamique actuelle de la Juventus en championnat invite à la prudence. Les hommes de Luciano Spalletti restent sur une lourde défaite contre la Lazio Rome (0-3) et devront composer avec plusieurs absences importantes. De leur côté, les Rennais ont démontré face à l’OFI Crète qu’ils étaient capables de réagir dans l’adversité, même si leur récente défaite contre le Paris FC a rappelé leurs difficultés défensives.

Nous nous attendons donc à une rencontre disputée, avec une Juventus désireuse de se racheter devant son public et un Stade Rennais qui cherchera à profiter des espaces pour se montrer dangereux en contre-attaque. Malgré les absences côté italien, la qualité offensive des Bianconeri pourrait faire la différence, notamment grâce à Randal Kolo Muani et Francisco Conceição. Les Bretons pourraient néanmoins parvenir à trouver le chemin des filets, surtout si les Turinois affichent les mêmes lacunes défensives que face à la Lazio Rome.

Les cotes de Juventus Turin – Stade Rennais

Pari Cote Victoire de la Juventus Turin 1,58 Match nul 4,30 Victoire du Stade Rennais 5,50

Notre pronostic : victoire de la Juventus Turin, cotée à 1,58

Nous misons sur une victoire de la Juventus Turin face au Stade Rennais. Malgré leur début de campagne européenne encourageant, les Bretons pourraient avoir du mal à rivaliser avec une formation italienne qui a remporté ses deux premières rencontres de Ligue Europa, inscrivant sept buts au passage. Certes, les Bianconeri restent sur une lourde défaite contre la Lazio Rome (0-3) et seront privés de plusieurs joueurs importants, mais ils possèdent suffisamment de qualités individuelles pour faire la différence devant leur public. Les hommes de Franck Haise pourraient néanmoins profiter des difficultés défensives turinoises pour se créer des occasions, notamment grâce à Boulaye Dia et Ludovic Blas. Toutefois, l’expérience européenne de la Vieille Dame et son potentiel offensif, incarné notamment par Randal Kolo Muani, pourraient finir par faire pencher la balance en faveur des Italiens. Nous imaginons donc un match relativement équilibré, mais qui tournerait finalement à l’avantage de la Juventus, mettant ainsi fin à l’invincibilité rennaise dans la compétition.

Notre score : Juventus Turin 2-1 Stade Rennais.