Pronostic Sturm Graz – OM (22/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la troisième journée de phase de ligue de la Ligue Europa entre Sturm Graz et l’OM, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir enfin lancé sa saison de Ligue 1 avec deux victoires consécutives sur la pelouse de Troyes (0-2), puis sur celle du SCO d’Angers (2-5), l’Olympique de Marseille espère désormais en faire de même en Ligue Europa. Battus par le Besiktas (4-1), puis par l’Olympiakos (0-1) lors des deux premières journées, les hommes de Bruno Genesio se déplacent ce jeudi (21h) sur la pelouse du Sturm Graz, où ils tenteront de décrocher leurs premiers points sur la scène européenne.

Ligue Europa – Sturm Graz vs OM

Jeudi 22 octobre 2026 · 21h · Merkur-Arena

OM : confirmer son réveil en championnat sur la scène européenne

L’Olympique de Marseille traverse un début de saison particulièrement contrasté. Après avoir essuyé quatre défaites lors des cinq premières journées de Ligue 1, les Phocéens semblent enfin avoir trouvé les ressources nécessaires pour redresser la barre. Les hommes de Bruno Genesio restent désormais sur deux victoires consécutives en championnat, toutes les deux obtenues à l’extérieur. Un regain de forme qui tombe à point nommé avant un déplacement déjà important en Ligue Europa.

Les Marseillais ont d’abord retrouvé le chemin de la victoire sur la pelouse de Troyes (0-2), grâce notamment à une prestation collective plus convaincante. Ils ont ensuite confirmé leur réveil dimanche dernier en s’imposant largement sur le terrain du SCO d’Angers (2-5). Malgré deux buts encaissés, l’OM a affiché un visage nettement plus séduisant offensivement, avec cinq buteurs différents. Amine Harit, Amine Gouiri, Himad Abdelli, Igor Paixão et Nouhoum Kamissoko ont tous participé au festival offensif marseillais.

Ces deux succès ont permis au club phocéen de remonter à la neuvième place du classement de Ligue 1, à seulement cinq points du top 5. Une progression encourageante pour une équipe qui avait particulièrement souffert en début d’exercice. Bruno Genesio espère désormais que ses joueurs parviendront à reproduire les mêmes performances sur la scène européenne, où les résultats sont pour le moment bien moins satisfaisants.

En effet, l’Olympique de Marseille a complètement manqué son entrée en matière en Ligue Europa. Lourdement battus sur la pelouse du Besiktas (4-1) lors de la première journée, les Olympiens ont ensuite concédé une nouvelle défaite à domicile contre l’Olympiakos (0-1), malgré une domination territoriale. Avec zéro point après deux rencontres, l’OM occupe une inquiétante trente et unième place au classement de la phase de ligue. Un troisième revers compliquerait sérieusement ses ambitions de qualification pour la suite de la compétition.

Pour ce déplacement en Autriche, Bruno Genesio devra notamment se passer de Pierre-Emile Højbjerg et Derek Cornelius, annoncés blessés. Mais le technicien marseillais pourra s’appuyer sur plusieurs joueurs en confiance, à commencer par Amine Harit et Himad Abdelli, tous les deux buteurs lors des deux dernières rencontres de championnat. Amine Gouiri, qui a également retrouvé le chemin des filets face à Angers, pourrait jouer un rôle important dans les ambitions phocéennes.

Sturm Graz : décrocher une première victoire européenne

De son côté, le Sturm Graz connaît également un début de campagne européenne compliqué. Après deux journées de Ligue Europa, le club autrichien ne compte qu’un seul point et occupe la vingt-sixième place du classement. Les hommes de Fabio Ingolitsch avaient pourtant réussi à tenir en échec le Stade Rennais (0-0) lors de leur entrée en lice, avant de subir une lourde défaite sur la pelouse de Bournemouth (3-0). Un revers qui a notamment mis en évidence les difficultés rencontrées par les Autrichiens face à des adversaires plus expérimentés.

En championnat, le Sturm Graz affiche toutefois un visage nettement plus convaincant depuis plusieurs semaines. Après un début de saison irrégulier, les joueurs de Fabio Ingolitsch ont remporté trois de leurs quatre dernières rencontres de Bundesliga autrichienne. Ils restent notamment sur deux succès consécutifs, d’abord sur le terrain de l’Austria Vienne (0-2), puis à domicile contre le Grazer AK (6-1) dimanche dernier. Une véritable démonstration offensive qui leur permet d’aborder la réception de Marseille avec davantage de confiance.

Quatrième du championnat autrichien, à sept points du leader, le Rapid Vienne, le Sturm Graz espère désormais profiter de cette dynamique pour lancer véritablement sa campagne européenne. Devant leur public, les Autrichiens auront l’occasion de prendre leurs distances avec un concurrent direct dans la course aux barrages. Mais pour cela, ils devront afficher davantage de solidité défensive que lors de leur déplacement à Bournemouth.

Offensivement, le Sturm Graz pourra notamment compter sur Oumar Diakité, particulièrement en forme ces dernières semaines. L’attaquant ivoirien a inscrit cinq buts lors des deux dernières journées de championnat, dont un triplé face au Grazer AK. Le milieu offensif Niklas Seidl constitue également un élément important du dispositif autrichien, avec déjà huit passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Le club autrichien devra néanmoins composer avec une infirmerie particulièrement remplie. Emran Soglo, Otar Kiteishvili, Mamageishvili, Seedy Jatta ou encore Nelson Weiper sont notamment annoncés forfaits. Des absences importantes qui pourraient limiter les possibilités de Fabio Ingolitsch, même si les Autrichiens ont récemment démontré qu’ils étaient capables de se montrer dangereux malgré un effectif diminué.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Sturm Graz et l’Olympique de Marseille se sont déjà affrontés à deux reprises en compétition officielle. Les deux rencontres remontent à la phase de groupes de la Ligue des Champions 1999-2000, une édition au cours de laquelle les deux formations avaient chacune remporté leur confrontation à domicile.

Lors du match aller, disputé au Stade Vélodrome, l’OM avait pris le dessus sur le club autrichien (2-0). Les Marseillais avaient alors profité de leur avantage du terrain pour décrocher une victoire importante dans leur campagne européenne. Mais quelques semaines plus tard, le Sturm Graz avait pris sa revanche devant son public en s’imposant au terme d’une rencontre spectaculaire (3-2).

Plus de vingt-cinq ans après leur dernière opposition, les deux clubs vont donc se retrouver sur la scène européenne. Si l’Olympique de Marseille possède une expérience continentale bien supérieure, avec notamment son sacre en Ligue des Champions en 1993, le Sturm Graz a déjà démontré qu’il pouvait lui poser des problèmes à domicile.

Les précédentes confrontations ne permettent donc pas de dégager un véritable favori sur le plan historique. Avec une victoire chacun et sept buts inscrits en deux rencontres, les deux formations ont déjà offert des oppositions intéressantes. Reste désormais à savoir si l’OM parviendra à prendre sa revanche sur le club autrichien, qui l’avait battu lors de son dernier déplacement à Graz.

Les compos probables

La compo probable du Sturm Graz : Helac – Malic, Quarshie, Koller – Heil, Weihandl, Stankovic, Balbo – Seidl, Diakité, Matoshi.

Absents : Soglo, Kiteishvili, Mamageishvili, Rozga, Jatta, Weiper, Grgic, Khudyakov (blessés), Geyrhofer, Wlodarczyk (non qualifiés).

Incertain : Kayombo (blessé).

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah, Meïté ou Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Abdelli, Nnadi – Harit ou Abdallah, Gomes ou Harit, Paixão – Gouiri.

Absent : Cornelius (blessé).

Les joueurs à suivre

Oumar Diakité (Sturm Graz) : l’attaquant ivoirien traverse une période particulièrement faste en championnat autrichien. Auteur de cinq buts lors de ses deux dernières rencontres, dont un triplé face au Grazer AK dimanche dernier (6-1), il s’affirme comme l’une des principales menaces offensives du Sturm Graz. Capable d’attaquer la profondeur et de se montrer efficace dans la surface adverse, Diakité pourrait profiter des difficultés défensives rencontrées par l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Face à une arrière-garde phocéenne qui a déjà encaissé cinq buts en deux rencontres de Ligue Europa, l’attaquant ivoirien aura l’occasion de confirmer son excellente dynamique.

Amine Gouiri (OM) : l’attaquant algérien semble retrouver progressivement ses sensations après un début de saison compliqué. Buteur dimanche dernier lors de la large victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du SCO d’Angers (2-5), l’ancien Rennais pourrait jouer un rôle déterminant dans les ambitions européennes du club phocéen. Grâce à sa qualité technique, sa mobilité et sa capacité à combiner avec ses partenaires dans les petits espaces, Gouiri représente une menace importante pour les défenses adverses. Face à une formation du Sturm Graz qui pourrait laisser des espaces en cherchant à faire le jeu devant son public, l’international algérien aura une belle occasion de confirmer son retour en forme et de contribuer au premier succès marseillais en Ligue Europa cette saison.

Notre pronostic pour Sturm Graz – OM

Cette rencontre oppose deux équipes qui cherchent encore à décrocher leur première victoire en Ligue Europa cette saison. Avec un seul point pris lors des deux premières journées, le Sturm Graz possède une légère avance sur l’Olympique de Marseille, qui n’a toujours pas débloqué son compteur. Mais les dynamiques récentes des deux formations en championnat laissent envisager une opposition beaucoup plus équilibrée que ne le suggère le classement européen.

Les Autrichiens restent sur une démonstration offensive contre le Grazer AK (6-1) et pourront s’appuyer sur leur avantage du terrain pour tenter de faire la différence. La forme étincelante d’Oumar Diakité représente notamment une menace sérieuse pour la défense marseillaise. Cependant, les nombreuses absences dans l’effectif du Sturm Graz pourraient peser face à une formation phocéenne qui semble progressivement retrouver de la confiance.

De son côté, l’OM arrive en Autriche avec deux victoires consécutives en Ligue 1 et sept buts inscrits lors de ses deux dernières rencontres. Un réveil offensif encourageant pour les hommes de Bruno Genesio, qui devront toutefois afficher davantage de rigueur défensive pour espérer décrocher leur premier succès européen. Avec Amine Harit, Amine Gouiri et Igor Paixão, les Marseillais disposent de plusieurs joueurs capables de faire la différence individuellement. Nous nous attendons donc à une rencontre animée, avec des occasions des deux côtés, mais nous pensons que le regain de confiance des Olympiens pourrait leur permettre de prendre le dessus sur leur adversaire autrichien.

Les cotes de Sturm Graz – OM

Pari Cote Victoire du Sturm Graz 3,75 Match nul 3,75 Victoire de l’OM 1,96

Notre pronostic : match nul entre le Sturm Graz et l’OM, coté à 3,75

Nous misons sur un match nul entre le Sturm Graz et l’Olympique de Marseille. Malgré leurs deux victoires consécutives en championnat contre Troyes (0-2) et Angers (2-5), les hommes de Bruno Genesio pourraient rencontrer des difficultés face à une formation autrichienne particulièrement accrocheuse devant son public. Le Sturm Graz reste notamment sur une démonstration offensive contre le Grazer AK (6-1) et pourra compter sur Oumar Diakité, auteur de cinq buts lors de ses deux dernières rencontres de championnat, pour inquiéter la défense marseillaise. De leur côté, les Phocéens semblent avoir retrouvé une certaine efficacité offensive, notamment grâce à Amine Harit et Amine Gouiri, mais leurs difficultés défensives pourraient une nouvelle fois leur coûter cher. Nous imaginons donc une rencontre équilibrée, au cours de laquelle les deux équipes pourraient trouver le chemin des filets sans parvenir à se départager. Un résultat qui permettrait à l’OM de débloquer enfin son compteur en Ligue Europa, mais qui ne ferait pas véritablement ses affaires dans la course à la qualification.

Notre score : Sturm Graz 1-1 OM.