Pronostic OM – Olympiakos (15/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la deuxième journée de phase de ligue de Ligue Europa entre l’OM et l’Olympiakos, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après sa lourde défaite sur la pelouse du Besiktas (4-1) lors de la première journée, l’Olympique de Marseille va tenter de lancer véritablement sa campagne de Ligue Europa avec la réception ce jeudi (21h) de l’Olympiakos. Une rencontre déjà importante pour les Phocéens, qui voudront décrocher leurs trois premiers points dans la compétition.

Ligue Europa – OM vs Olympiakos

Jeudi 15 octobre 2026 · 21h · CEPAC Vélodrome

OM : les Marseillais déjà sous pression en Ligue Europa

De retour en Ligue Europa cette saison, l’Olympique de Marseille espère réaliser un beau parcours dans une compétition qui lui a souvent réussi par le passé. Finalistes à trois reprises, en 1999, 2004 et 2018, les Phocéens ambitionnent de retrouver les sommets sur la scène continentale. Mais pour espérer aller loin, les hommes de Bruno Genesio devront rapidement trouver de la régularité, eux qui ont connu un début de saison marqué par des performances contrastées.

Sur la scène européenne, les Marseillais ont particulièrement déçu lors de la première journée. En déplacement sur la pelouse du Besiktas, l’OM a subi une lourde défaite (4-1), affichant de grosses difficultés défensives face à une formation turque particulièrement efficace. Un revers inquiétant qui a immédiatement placé les Olympiens dans une situation délicate au classement. Avec aucun point au compteur et une différence de buts de -3, les Phocéens n’ont désormais plus beaucoup de marge pour se permettre un nouveau faux pas.

En championnat, les Marseillais ont également alterné le bon et le moins bon depuis le début de la saison. Ils ont toutefois retrouvé le chemin de la victoire dimanche dernier en allant s’imposer sur la pelouse de Troyes (0-2), après trois semaines de coupure liées à la trêve internationale. Un succès important pour les hommes de Bruno Genesio, qui ont su faire preuve de solidité et de réalisme pour repartir avec les trois points. Une performance qui pourrait leur permettre de retrouver de la confiance avant ce deuxième rendez-vous européen.

Face à l’Olympiakos, l’OM pourra également compter sur le soutien de son public. Dans une ambiance qui promet d’être particulièrement chaude au Vélodrome, les Marseillais devraient chercher à imposer leur rythme dès les premières minutes. Mais ils devront surtout montrer un visage beaucoup plus rassurant défensivement qu’en Turquie. Car face à une équipe grecque habituée aux joutes européennes, la moindre erreur pourrait se payer très cher.

Olympiakos : un adversaire expérimenté et ambitieux

Habitué des compétitions européennes, l’Olympiakos fait partie des clubs les plus expérimentés du football grec sur la scène continentale. Régulièrement présent en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, le club du Pirée possède une solide culture européenne et a déjà démontré sa capacité à rivaliser avec des formations issues des cinq grands championnats. Les Rouge et Blanc ont notamment marqué leur histoire en remportant la Ligue Conférence en 2024, après leur victoire face à la Fiorentina en finale (1-0 après prolongation).

Cette expérience représente un atout important pour l’Olympiakos, qui ne devrait pas être impressionné par l’atmosphère du Vélodrome. Habitués aux rencontres à forte pression, notamment lors des derbys du championnat grec, les joueurs du Pirée savent évoluer dans des environnements particulièrement hostiles. Ils tenteront donc de s’appuyer sur leur expérience collective et leur discipline tactique pour contrarier les plans marseillais.

Sur le plan du jeu, l’Olympiakos possède plusieurs arguments susceptibles de poser des problèmes à l’OM. Capables d’exercer une pression importante sur le porteur du ballon, les Grecs peuvent également se montrer dangereux grâce à leurs transitions rapides et à leur présence dans la surface adverse. Face à une défense marseillaise qui a montré certaines limites lors de son déplacement à Istanbul, les visiteurs pourraient notamment chercher à exploiter les espaces laissés dans le dos des latéraux olympiens.

Ce déplacement à Marseille représente donc un véritable test pour l’Olympiakos. Si les Grecs ne partiront pas favoris, ils possèdent suffisamment d’expérience et de qualités pour espérer ramener un résultat positif du Vélodrome. Leur capacité à résister aux premières offensives marseillaises pourrait notamment être déterminante dans une rencontre qui s’annonce engagée et disputée.

Les confrontations entre les deux équipes

L’Olympique de Marseille et l’Olympiakos se connaissent bien pour s’être déjà affrontés à plusieurs reprises sur la scène européenne. Leur dernière double confrontation remonte à la phase de groupes de la Ligue des Champions 2020-2021. À l’époque, les Grecs avaient remporté le match aller au Pirée (1-0), avant que les Marseillais ne prennent leur revanche au Vélodrome (2-1), grâce à deux penalties transformés par Dimitri Payet.

Les deux formations s’étaient également croisées lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2011-2012. L’OM s’était imposé en Grèce (0-1) avant de s’incliner à domicile sur le même score. Ces précédentes confrontations témoignent d’un certain équilibre entre deux clubs habitués aux grandes soirées européennes.

Cette nouvelle opposition s’annonce donc particulièrement intéressante. Si les effectifs ont considérablement évolué depuis leurs derniers affrontements, les deux équipes conservent une véritable culture européenne. Et dans une rencontre où l’OM aura déjà une certaine pression sur les épaules, l’expérience de l’Olympiakos pourrait représenter un atout important pour les visiteurs.

Les compos probables

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Kondogbia, Abdelli – Abdallah, Harit, Paixao – Gouiri.

Absents : Cornelius, Hojbjerg (blessés).

La compo probable de l’Olympiakos : Ortega – Pedersen, Retsos, Pirola, Tiknizyan – Puerta, Freuler – Jota Silva, Chiquinho, Fortounis – Mouandilmadji.

Les joueurs à suivre

Amine Harit (OM) : le milieu offensif marocain pourrait être l’un des principaux atouts des Marseillais dans cette rencontre, sous réserve de sa disponibilité. Capable de faire la différence grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et ses accélérations balle au pied, il possède les qualités nécessaires pour déstabiliser la défense grecque. Très à l’aise entre les lignes, Harit pourrait notamment jouer un rôle important dans la création des occasions olympiennes et apporter de la percussion dans les derniers mètres. Face à une équipe de l’Olympiakos qui pourrait laisser des espaces en transition, sa capacité à éliminer ses adversaires et à trouver ses partenaires dans de bonnes positions pourrait s’avérer précieuse pour l’OM.

Jota Silva (Olympiakos) : l’ailier international portugais sera l’un des joueurs à surveiller du côté grec. Passé notamment par le Vitória Guimarães et Nottingham Forest, il possède une expérience intéressante du haut niveau. Auteur de deux buts en six matchs de championnat cette saison, il se distingue par sa vitesse, sa percussion et sa capacité à provoquer les défenseurs adverses. Capable de prendre la profondeur et de se montrer dangereux dans les un-contre-un, Jota Silva pourrait notamment profiter des espaces laissés par les latéraux marseillais pour créer des décalages. Sa mobilité et son activité offensive seront de précieux atouts pour l’Olympiakos, qui tentera de faire mal à l’OM sur les transitions rapides.

Notre pronostic pour OM – Olympiakos

Malgré sa lourde défaite sur la pelouse du Besiktas lors de la première journée, l’Olympique de Marseille dispose de plusieurs arguments pour espérer se relancer face à l’Olympiakos. Les Phocéens ont notamment retrouvé le chemin de la victoire en championnat contre Troyes et pourront compter sur le soutien de leur public pour tenter de faire la différence. Mais les hommes de Bruno Genesio devront afficher un visage beaucoup plus convaincant que lors de leur déplacement en Turquie, particulièrement sur le plan défensif. Les nombreuses incertitudes concernant l’état physique de plusieurs joueurs importants pourraient également compliquer la tâche des Marseillais.

De son côté, l’Olympiakos aborde cette rencontre avec davantage de sérénité après sa victoire face au Jagiellonia Białystok (2-1) lors de la première journée. Les Grecs possèdent une solide expérience européenne et disposent de plusieurs joueurs capables de profiter des difficultés défensives de l’OM. Leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant pourrait notamment mettre en difficulté une équipe marseillaise qui devrait prendre des risques pour aller chercher les trois points. Nous nous attendons donc à une rencontre ouverte, avec des occasions de part et d’autre, et voyons les deux équipes parvenir à trouver le chemin des filets.

Les cotes d’OM – Olympiakos

Pari Cote Victoire de l’OM 2,05 Match nul 3,50 Victoire de l’Olympiakos 3,00

Notre pronostic : match nul, côté à 3,50

Nous misons sur un match nul entre l’Olympique de Marseille et l’Olympiakos. Malgré leur avantage du terrain et leur besoin de points après leur lourde défaite face au Besiktas, les Phocéens pourraient encore être freinés par leurs difficultés défensives et les incertitudes entourant plusieurs joueurs importants. De leur côté, les Grecs possèdent suffisamment d’expérience et de qualités offensives pour poser des problèmes à l’arrière-garde marseillaise. Nous voyons donc les deux équipes se rendre coup pour coup, sans parvenir à se départager au terme d’une rencontre qui pourrait être riche en occasions.

Notre score : OM 2-2 Olympiakos.