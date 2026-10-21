Pronostic Hoffenheim – OL (22/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la troisième journée de phase de ligue de la Ligue Europa entre Hoffenheim et l’OL, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’Olympique Lyonnais connaît un début de saison rêvé. Leaders de Ligue 1 et sixièmes de Ligue Europa, à égalité de points avec la Juventus Turin, première du classement, les Gones se déplacent ce jeudi (21h) sur la pelouse d’Hoffenheim, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue. Les hommes de Paulo Fonseca tenteront de poursuivre leur excellent début de saison et de décrocher une troisième victoire consécutive sur la scène européenne.

Ligue Europa – Hoffenheim vs OL

Jeudi 22 octobre 2026 · 21h · SNP Arena

OL : poursuivre son excellent début de saison

L’Olympique Lyonnais réalise un début d’exercice 2026-2027 particulièrement convaincant. Installés en tête de la Ligue 1, les Gones affichent également de grandes ambitions sur la scène européenne. Après deux journées de Ligue Europa, les hommes de Paulo Fonseca comptent six points sur six possibles et occupent la sixième place du classement, à égalité avec la Juventus Turin, leader de la compétition. Une entame idéale qui confirme les bonnes dispositions affichées par les Lyonnais depuis le début de la saison.

Pour leur entrée en lice en Ligue Europa, les Rhodaniens avaient parfaitement lancé leur campagne en s’imposant sur la pelouse d’Anderlecht (1-2). Une victoire importante à l’extérieur, qui avait permis aux Gones de prendre immédiatement trois points dans la course à la qualification. Lors de la deuxième journée, l’OL a confirmé en dominant le Crystal Palace (2-0), démontrant sa capacité à rivaliser avec des formations de différents championnats européens.

En championnat, les Lyonnais se montrent également particulièrement performants. Malgré une défaite sur la pelouse du RC Lens (2-1), l’OL reste sur une démonstration face au Stade Rennais (4-0), confirmant sa puissance offensive et sa capacité à se montrer efficace devant le but. Les hommes de Paulo Fonseca possèdent également des arguments intéressants sur le plan collectif, avec une équipe capable de maîtriser le ballon et d’accélérer dans les trente derniers mètres.

Pour ce déplacement en Allemagne, l’entraîneur portugais devra néanmoins composer avec plusieurs absences, notamment celles de Moussa Niakhaté, Mohamed Ouédraogo et Loïs Openda, tous annoncés blessés. Malgré ces forfaits, l’Olympique Lyonnais dispose de suffisamment de solutions pour espérer poursuivre sa série victorieuse en Ligue Europa. Avec une troisième victoire consécutive, les Gones réaliseraient une excellente opération dans la perspective d’une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Hoffenheim : un début de campagne européenne compliqué

De son côté, Hoffenheim traverse une période nettement plus délicate. Contrairement à l’Olympique Lyonnais, le club allemand n’a toujours pas inscrit le moindre point depuis le début de la phase de ligue de la Ligue Europa. Battus sur la pelouse de l’OFI Crète (2-0) lors de la première journée, les hommes de Christian Ilzer ont ensuite concédé une nouvelle défaite à domicile contre le Besiktas (2-3). Avec zéro point en deux rencontres et déjà cinq buts encaissés, les Allemands occupent la trentième place du classement.

Ces deux revers ont notamment mis en évidence les difficultés défensives rencontrées par Hoffenheim. Face au Besiktas, la formation allemande est parvenue à inscrire deux buts, mais n’a pas réussi à contenir les offensives adverses. Une fragilité qui pourrait une nouvelle fois lui coûter cher face à une équipe lyonnaise particulièrement efficace depuis le début de la saison.

En Bundesliga, les résultats sont également irréguliers. Hoffenheim a notamment subi une défaite à domicile contre Hambourg (2-3), avant de retrouver le chemin de la victoire dimanche dernier sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (1-2). Un succès qui pourrait redonner un peu de confiance aux hommes de Christian Ilzer avant la réception du leader de Ligue 1.

Pour espérer faire tomber l’Olympique Lyonnais, Hoffenheim devra surtout retrouver davantage de solidité défensive. Le club allemand pourra néanmoins compter sur plusieurs éléments offensifs intéressants, à commencer par Fisnik Asllani, Andrej Kramarić et Bambasé Conté. Ce dernier s’est notamment montré décisif lors des dernières rencontres. Devant son public, Hoffenheim cherchera à décrocher ses premiers points européens, mais devra considérablement élever son niveau de jeu pour rivaliser avec les Gones.

Les confrontations entre les deux équipes

L’Olympique Lyonnais et Hoffenheim se connaissent déjà sur la scène européenne. Les deux formations se sont affrontées à trois reprises en compétition officielle, et aucune n’est encore parvenue à prendre le dessus sur l’autre. En effet, leurs trois précédentes confrontations se sont toutes soldées par un match nul.

Lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2018-2019, les deux équipes avaient offert deux rencontres particulièrement spectaculaires. En Allemagne, l’OL avait arraché un match nul (3-3) au terme d’une opposition riche en rebondissements. Quelques semaines plus tard, les Rhodaniens avaient de nouveau été tenus en échec au Groupama Stadium (2-2).

Plus récemment, les deux clubs s’étaient retrouvés en Ligue Europa lors de la saison 2024-2025. Là encore, aucune des deux formations n’avait réussi à faire la différence, avec un nouveau match nul (2-2) sur la pelouse d’Hoffenheim.

Ces précédents affrontements témoignent d’une certaine tradition de rencontres ouvertes entre les deux équipes. En trois confrontations, elles ont inscrit quatorze buts au total, soit une moyenne de plus de quatre réalisations par match. Reste désormais à savoir si l’une des deux formations parviendra enfin à décrocher sa première victoire dans cette opposition.

Les compos probables

La compo probable d’Hoffenheim : Baumann – Coufal, Kabak, Machida, Prass – Avdullahu, Burger – Conte, Asllani, Dahgim, Lemperle.

Absents : Hajdari, Wimmer (blessés), Engels (non qualifié).

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Bidstrup, Morton, Tolisso – Nuamah, Sulc, Nakamura.

Absents : Ouédraogo, Openda, Tagliafico (blessés).

Les joueurs à suivre

Fisnik Asllani (Hoffenheim) : l’attaquant kosovar représente l’une des principales menaces offensives de la formation allemande. Déjà buteur en Ligue Europa cette saison, il possède des qualités intéressantes dans les déplacements et la finition. Capable de prendre la profondeur et de se montrer dangereux dans la surface adverse, Asllani pourrait profiter des espaces laissés par la défense lyonnaise pour se créer des occasions. Face à un adversaire qui devrait chercher à maîtriser la possession, son efficacité dans les transitions pourrait constituer l’une des clés de la rencontre pour Hoffenheim.

Pavel Šulc (OL) : le milieu offensif tchèque s’affirme comme l’un des éléments importants du dispositif de Paulo Fonseca. Déjà buteur en Ligue Europa cette saison, il apporte une véritable valeur ajoutée dans l’animation offensive lyonnaise grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à se projeter vers la surface adverse. Face à une équipe d’Hoffenheim qui a déjà encaissé cinq buts en deux rencontres européennes, Šulc pourrait bénéficier de nombreux espaces pour faire parler sa créativité. Sa capacité à se montrer décisif dans les derniers mètres pourrait jouer un rôle déterminant dans les ambitions lyonnaises.

Notre pronostic pour Hoffenheim – OL

Cette rencontre oppose deux équipes aux dynamiques radicalement différentes depuis le début de la Ligue Europa. D’un côté, l’Olympique Lyonnais réalise un sans-faute avec deux victoires en autant de rencontres et une place dans le top 8 du classement. De l’autre, Hoffenheim n’a toujours pas décroché le moindre point et affiche déjà cinq buts encaissés. Sur le papier, les hommes de Paulo Fonseca semblent donc disposer de sérieux arguments pour poursuivre leur excellent parcours européen.

Les Lyonnais pourront notamment s’appuyer sur leur efficacité offensive et sur la confiance accumulée depuis le début de la saison. Leur large succès face au Stade Rennais (4-0) a confirmé leur capacité à faire la différence contre des adversaires de qualité. Avec des joueurs comme Pavel Šulc, Corentin Tolisso ou encore Keito Nakamura, l’OL possède plusieurs solutions pour déstabiliser une défense allemande qui peine à trouver de la stabilité.

Hoffenheim ne devra toutefois pas être sous-estimé. Malgré ses difficultés actuelles, le club allemand reste capable de se montrer dangereux offensivement, comme en témoignent ses deux buts inscrits contre le Besiktas. De plus, les trois précédentes confrontations entre les deux équipes ont toujours été particulièrement disputées. Nous nous attendons donc à une rencontre animée, avec des occasions de part et d’autre. Mais au regard de la forme actuelle des deux formations, nous pensons que l’Olympique Lyonnais possède les qualités nécessaires pour ramener un résultat positif de son déplacement en Allemagne.

Les cotes de Hoffenheim – OL

Pari Cote Victoire d’Hoffenheim 2,00 Match nul 3,95 Victoire de l’OL 3,30

Notre pronostic : match nul entre Hoffenheim et l’OL, coté à 3,95

Nous misons sur un match nul entre Hoffenheim et l’Olympique Lyonnais. Malgré leur excellent début de saison, les Gones pourraient rencontrer des difficultés face à une formation allemande déterminée à décrocher ses premiers points en Ligue Europa. Si les hommes de Paulo Fonseca restent sur deux victoires en autant de rencontres européennes, Hoffenheim possède suffisamment d’arguments offensifs pour leur poser des problèmes, notamment grâce à Fisnik Asllani et Andrej Kramarić. De plus, les trois précédentes confrontations entre les deux équipes se sont toutes soldées par un match nul, une statistique qui pourrait se confirmer ce jeudi. Les Lyonnais devraient néanmoins parvenir à trouver le chemin des filets, notamment grâce à Pavel Šulc et Corentin Tolisso, mais pourraient manquer d’efficacité pour faire la différence. Nous imaginons donc une rencontre équilibrée, avec deux formations qui se neutraliseraient au terme des 90 minutes.

Notre score : Hoffenheim 1-1 OL.