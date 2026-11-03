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Villarreal – PSG : la compo parisienne avec un choix fort de Luis Enrique !

Par Fabien Chorlet - 3 Nov 2026, 19:51
Luis Enrique (PSG)

Les compositions officielles du match de Ligue des Champions entre Villarreal et le PSG viennent de tomber.

Auteur d’un début de campagne parfait en Ligue des Champions, avec trois victoires en autant de matchs, dont la dernière face au FC Barcelone (4-2), le Paris Saint-Germain tentera de signer un quatrième succès consécutif ce mercredi (21h) sur la pelouse de Villarreal.

Mayulu titulaire plutôt que Torres !

À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de cette rencontre, découvrez les onze de départ alignés par l’entraîneur parisien, Luis Enrique, et son homologue espagnol, Iñigo Pérez. Luis Enrique a notamment préféré titularisé Senny Mayulu plutôt que Ferran Torres à la pointe de l’attaque du PSG.

Les compos officielles

Villarreal : Gulacsi – Freeman, Mourino, Veiga, Romero – Comesana, Macia, Gueye, Buchanan – Pepe, Mikautadze.

PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Akliouche, Mayulu, Doué.

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