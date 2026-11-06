RC Lens : nouveau coup dur annoncé avant l’OM !

Le RC Lens devra composer avec une absence supplémentaire pour la réception de l’Olympique de Marseille : Franjo Ivanović est forfait après avoir été victime d’un choc à la tête contre Côme.

Le RC Lens vient d’annoncer une mauvaise nouvelle à deux jours d’un rendez-vous important en Ligue 1. Dans un communiqué médical, le club artésien a confirmé l’indisponibilité de Franjo Ivanović pour la réception de l’Olympique de Marseille, programmée ce dimanche à 20h45 au stade Bollaert-Delelis, pour le compte de la 10e journée.om

Franjo Ivanović placé sous protocole commotion

L’attaquant lensois avait été touché mercredi soir, lors de la rencontre face à Côme. À la suite d’un duel aérien particulièrement engagé au cours de la première période, le Croate avait subi un choc à la tête.

Après avoir passé plusieurs examens médicaux, le joueur a finalement été placé sous protocole commotion. Une mesure de précaution qui entraîne son forfait pour la prochaine rencontre des Sang et Or. Cette absence constitue un nouveau problème pour le staff lensois, qui devra donc trouver une autre solution en pointe face aux Marseillais.

Un rendez-vous important pour les Sang et Or

Cette nouvelle intervient dans une période particulièrement délicate pour le Racing, qui doit rapidement réagir après sa lourde défaite contre Côme (1-9) en Ligue des champions.

Face à l’OM, les hommes de Yannick Cahuzac auront à cœur de retrouver un visage plus convaincant devant leur public. Mais avec l’indisponibilité d’Ivanović, combinée à celles de Sima ou encore Édouard, les choix offensifs du technicien artésien s’annoncent plus limités.