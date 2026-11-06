À LA UNE · RC LENS
RC Lens : malgré Leca, les supporters réclament la tête de Cahuzac ! 
Stade Rennais : Haise a regonflé à bloc Cahuzac et le RC Lens avant l’OM
RC Lens : nouveau coup dur annoncé avant l’OM !
RC Lens : Romain Molina fait de nouvelles révélations et accable Leca comme jamais
PSG : avant Troyes, Luis Enrique se sert de Villarreal pour voler au secours du RC Lens
RC Lens : Cahuzac annonce un coup dur pour l’OM et sort du silence sur le fiasco face à Côme
OM : pluie de bonnes nouvelles totalement inespérées avant le RC Lens !
Pronostic RC Lens – OM (08/11) : prono, cotes et compos
Stade Rennais : le PSG et le RC Lens offrent une excellente nouvelle à Haise avant le LOSC
RC Lens : coups durs en vue pour Risser et Ajorque, cap sur les Bleus pour Thauvin ! 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : nouveau coup dur annoncé avant l’OM !

Par William Tertrin2 min de lecture
Franjo Ivanovic (RC Lens)

Le RC Lens devra composer avec une absence supplémentaire pour la réception de l’Olympique de Marseille : Franjo Ivanović est forfait après avoir été victime d’un choc à la tête contre Côme.

Le RC Lens vient d’annoncer une mauvaise nouvelle à deux jours d’un rendez-vous important en Ligue 1. Dans un communiqué médical, le club artésien a confirmé l’indisponibilité de Franjo Ivanović pour la réception de l’Olympique de Marseille, programmée ce dimanche à 20h45 au stade Bollaert-Delelis, pour le compte de la 10e journée.om

Franjo Ivanović placé sous protocole commotion

L’attaquant lensois avait été touché mercredi soir, lors de la rencontre face à Côme. À la suite d’un duel aérien particulièrement engagé au cours de la première période, le Croate avait subi un choc à la tête.

Après avoir passé plusieurs examens médicaux, le joueur a finalement été placé sous protocole commotion. Une mesure de précaution qui entraîne son forfait pour la prochaine rencontre des Sang et Or. Cette absence constitue un nouveau problème pour le staff lensois, qui devra donc trouver une autre solution en pointe face aux Marseillais.

Un rendez-vous important pour les Sang et Or

Cette nouvelle intervient dans une période particulièrement délicate pour le Racing, qui doit rapidement réagir après sa lourde défaite contre Côme (1-9) en Ligue des champions.

Face à l’OM, les hommes de Yannick Cahuzac auront à cœur de retrouver un visage plus convaincant devant leur public. Mais avec l’indisponibilité d’Ivanović, combinée à celles de Sima ou encore Édouard, les choix offensifs du technicien artésien s’annoncent plus limités.

RC Lens en ce moment

Classement Ligue 1

9e / 18

13 pts · 9 matchs · 4V 1N 4D · +3

VDVDD

Prochain match

Logo RC LensRC LensLogo OMOM

· Ligue 1 J10

12,06N3,6522,85Cotes PMU

Notre prono Match nul (1-1) Lire l'analyse →

Derniers résultats
  • DRC Lens 1-9 Como 1907
  • DLOSC 1-0 RC Lens
  • VRC Lens 2-1 Paris FC
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du RC Lens 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens
Recommandé pour les supporters du RC Lens
Les Sang et Or lisent aussi

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot