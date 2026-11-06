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RC Lens : malgré Leca, les supporters réclament la tête de Cahuzac ! 

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Si Jean-Louis Leca et Yannick Cahuzac ont écarté une démission du coach du RC Lens, les supporters veulent le voir partir après l’humiliation contre Côme en Ligue des Champions (1-9).

L’humiliation subie face à Côme a provoqué une onde de choc au RC Lens. Battus sur le score de 1-9, les Sang et Or ont vécu une soirée particulièrement difficile mercredi à Bollaert, qui a rapidement relancé les interrogations autour du staff technique.

Leca et Cahuzac ne veulent pas entendre parler de démission

Malgré la pression, Jean-Louis Leca et Yannick Cahuzac ont écarté l’hypothèse d’une démission du coach. Une position qui ne semble toutefois pas correspondre au sentiment d’une partie importante des supporters du RC Lens. But! a lancé un sondage avec une question directe : « Après le 1-9 contre Côme, Cahuzac doit-il partir ? »

Les résultats sont particulièrement révélateurs de la colère qui accompagne cette débâcle. 73,8 % des votants ont répondu oui, contre seulement 26,2 % qui souhaitent le voir rester. Une majorité nette se dégage donc en faveur d’un départ de l’entraîneur après cette soirée cauchemardesque.

Un désaveu difficile à ignorer au RC Lens

Ce résultat traduit le niveau de frustration d’une partie des supporters après la déroute européenne. Si les dirigeants du RC Lens ont pour l’instant maintenu leur confiance au staff, la pression populaire est désormais bien visible.

Reste à savoir si Jean-Louis Leca et les responsables du club camperont sur leur position ou si cette contestation pèsera dans les prochaines décisions. Une chose est sûre : après le 1-9 contre Côme, Yannick Cahuzac ne fait plus l’unanimité auprès des supporters lensois et son équipe a tout intérêt à afficher un autre visage dimanche devant l’OM à Bollaert (20h45).

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