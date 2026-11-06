RC Lens : Romain Molina fait de nouvelles révélations et accable Leca comme jamais

Le journaliste Romain Molina a fait de nouvelles révélations sur les méthodes de Jean-Louis Leca et son ascension au RC Lens.

Au RC Lens, Jean-Louis Leca se retrouve une nouvelle fois au centre des discussions. Dans une publication sur X, le journaliste d’investigation Romain Molina livre de nouvelles révélations sur les coulisses de son ascension au sein du club artésien. Et ses propos sont particulièrement sévères envers l’ancien gardien des Sang et Or.

Selon Molina, Leca avait déjà une idée bien précise de son avenir lorsqu’il évoluait encore sur les terrains. Il aurait ainsi affiché sa certitude de devenir un jour directeur sportif du Racing, à une époque où certains observateurs ne prenaient pas ses déclarations au sérieux.

Pour convaincre son entourage, l’ancien portier aurait même montré un groupe WhatsApp dans lequel figurait Joseph Oughourlian, propriétaire du RC Lens, ainsi que, selon le souvenir du journaliste, la compagne de ce dernier. Une manière de démontrer la proximité qu’il avait réussi à établir avec le patron lensois.

Romain Molina pointe les méthodes de Jean-Louis Leca

C’est précisément cette relation qui interpelle Romain Molina. Le journaliste estime que Jean-Louis Leca a particulièrement bien su construire son réseau et développer son influence auprès des décideurs lensois. Il va même plus loin, en laissant entendre que cette capacité à nouer des relations serait particulièrement présente lorsque les intérêts personnels du dirigeant sont concernés.

Dans son message, Molina décrit un homme habile dans les rapports de pouvoir, capable de se rendre incontournable au fil du temps. Il met toutefois en garde : ces stratégies pourraient finir par être identifiées par ceux qui en sont les destinataires. « Un jour, la personne en face se rendra peut-être compte des calculs et des manœuvres politiques », suggère-t-il en substance.

Une sortie qui interroge la gouvernance du RC Lens

Ces révélations prennent une résonance particulière depuis la nomination de Jean-Louis Leca au poste de directeur sportif, officialisée en mai 2025. Joseph Oughourlian avait alors choisi de lui confier les commandes du secteur sportif après le départ de Diego Lopez.

Aujourd’hui, le contexte est particulièrement délicat. Les choix sportifs, les changements successifs sur le banc et les relations internes à la direction alimentent les interrogations autour de l’organisation lensoise.

Une chose est certaine : alors que Joseph Oughourlian reste le décideur ultime au RC Lens, la question de la confiance accordée à son directeur sportif pourrait devenir centrale si les tensions et les interrogations autour de la gouvernance artésienne venaient à s’accentuer…