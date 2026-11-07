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RC Lens : un petit nouveau dans le groupe de Cahuzac face à l’OM

Par William Tertrin1 min de lecture

Le groupe du RC Lens pour affronter l’OM.

Ce dimanche à 20h45, le RC Lens reçoit l’OM quelques jours après la débâcle contre Côme (1-9). Le groupe de Yannick Cahuzac vient tout juste d’être dévoilé, sans Nawrocki, Ganiou, Sima, Édouard et Ivanovic, tous forfaits. Alors que le coach lensois avait assuré qu’aucun joueur ne serait sanctionné, une surprise figure tout de même avec la présence du jeune attaquant Moussa Diarra (19 ans), qui profite des nombreuses absences dans le secteur offensif pour se faire une place.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Gradit, Antonio – Bulatović, Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Kadile, Diarra, Mesloub.

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