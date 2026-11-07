RC Lens : un petit nouveau dans le groupe de Cahuzac face à l’OM

Le groupe du RC Lens pour affronter l’OM.
Ce dimanche à 20h45, le RC Lens reçoit l’OM quelques jours après la débâcle contre Côme (1-9). Le groupe de Yannick Cahuzac vient tout juste d’être dévoilé, sans Nawrocki, Ganiou, Sima, Édouard et Ivanovic, tous forfaits. Alors que le coach lensois avait assuré qu’aucun joueur ne serait sanctionné, une surprise figure tout de même avec la présence du jeune attaquant Moussa Diarra (19 ans), qui profite des nombreuses absences dans le secteur offensif pour se faire une place.
Le groupe du RC Lens
Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Gradit, Antonio – Bulatović, Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Kadile, Diarra, Mesloub.
Les 𝑺𝒂𝒏𝒈 𝒆𝒕 𝑶𝒓 pour #RCLOM 📋Voici le groupe convoqué par Yannick Cahuzac pour la réception de l’@OM_Officiel, demain (20h45), à Bollaert-Delelis.#FiersDEtreLensois https://t.co/RDSxbxJ1sA— Racing Club de Lens (@RCLens) November 7, 2026
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