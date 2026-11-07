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RC Lens : une recrue estivale vit un véritable calvaire en interne

Par William Tertrin2 min de lecture

Prêté par Benfica pour renforcer l’attaque lensoise, Franjo Ivanovic aurait du mal à trouver sa place au sein du vestiaire artésien, révélant les difficultés d’intégration qui fragilisent actuellement le Racing.

Le malaise lensois ne se limite pas aux résultats sportifs. Alors que le RC Lens traverse une semaine particulièrement difficile, marquée par la défaite dans le derby contre Lille (0-1) puis l’humiliation face à Côme (1-9), les tensions internes semblent également gagner le vestiaire. Et Franjo Ivanovic serait particulièrement concerné.

Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant croate se sentirait seul et peu intégré depuis son arrivée dans l’Artois. Prêté par Benfica jusqu’en juin 2027, sans option d’achat, le joueur de 23 ans était pourtant attendu pour apporter une nouvelle dimension au secteur offensif lensois. Son recrutement devait notamment offrir davantage de solutions à une attaque qui avait besoin de renforts.

Mais son adaptation serait plus compliquée que prévu. Toujours selon le quotidien sportif, Ivanovic aurait même confié son sentiment d’isolement à un membre de l’ancien staff lensois, composé notamment de Dino Toppmöller, Nelson Morgado et Ervin Skela. Le Croate aurait expliqué ressentir une forme de solitude comparable à celle vécue par cet ancien membre de l’encadrement.

Ivanovic, symbole d’un vestiaire lensois fragilisé ?

Une situation qui prend une dimension particulière au regard des derniers événements. Lors de la débâcle contre Côme, une photographie montrant Robin Risser réprimandant vivement Franjo Ivanovic a notamment illustré les difficultés relationnelles qui semblent traverser le groupe.

L’épisode interroge sur l’intégration des recrues et sur la cohésion d’un vestiaire profondément remanié durant l’intersaison. Plusieurs figures importantes ont quitté le club, parmi lesquelles Malang Sarr, Adrien Thomasson, Mamadou Sangaré et Wesley Saïd. Des départs qui ont laissé un vide dans un collectif qui faisait auparavant de son unité l’une de ses principales forces.

Le changement de staff intervenu à la mi-septembre n’aurait pas non plus permis d’apaiser toutes les tensions. Dino Toppmöller et plusieurs membres de son encadrement ont quitté le Racing, laissant Yannick Cahuzac prendre les commandes de l’équipe première.

Un problème supplémentaire avant l’OM

Pour Franjo Ivanovic, le contexte est d’autant plus compliqué qu’il ne pourra pas participer à la réception de Marseille, dimanche à 20 h 45. Touché à la tête lors de la rencontre contre Côme, l’attaquant a été placé sous protocole commotion après des examens médicaux, comme l’a confirmé officiellement le RC Lens.

Au-delà du résultat contre l’OM, le cas Ivanovic soulève donc une question importante : le RC Lens a-t-il perdu cette capacité à intégrer rapidement ses nouvelles recrues et à construire un véritable esprit de groupe, pourtant mis en avant saison après saison à Lens ? Dans un club où la notion de famille a longtemps constitué une valeur centrale, le sentiment d’isolement rapporté par l’attaquant croate apparaît comme un signal supplémentaire des difficultés actuelles du Racing.

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