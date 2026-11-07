RC Lens : le président tape du poing sur la table après Côme !

Après l’humiliation subie contre Côme (1-9), la direction du RC Lens a convoqué le groupe pour une sévère mise au point. Jonathan Gradit a dévoilé le message adressé aux joueurs par Joseph Oughourlian avant la réception de l’OM.

Oughourlian a recadré les joueurs

On vous en parlait jeudi : Jean-Louis Leca avait déjà évoqué la réaction de Joseph Oughourlian après la débâcle face à Côme. Un nouvel épisode est venu confirmer la colère du président lensois.

Présent vendredi en conférence de presse, Jonathan Gradit a révélé qu’une réunion avait été organisée en présence du patron des Sang et Or. « La direction nous a réunis pour nous dire des vérités. Le président était présent aussi et nous a fait comprendre que cela ne devait plus arriver. J’espère que le message est passé. Pour ma part, il est bien passé », a confié le défenseur.

D’après Morning Foot, le contenu précis des échanges n’a pas filtré. Gradit assume toutefois pleinement ce recadrage : « Quand il y a des choses à dire, il faut savoir les dire. »

Gradit reconnaît une humiliation

Battu 9-1, le RC Lens a égalé la plus lourde défaite de son histoire, concédée 86 ans plus tôt face à l’OM. Au-delà du résultat, la prestation a profondément marqué le vestiaire. « Ce score-là fait que c’est humiliant, la confiance prend un coup. Il va falloir vite rebondir avec de la personnalité et de l’ego », a reconnu Gradit.

Le défenseur de 33 ans refuse néanmoins de voir les Lensois se disperser dans cette période délicate. « Ce n’est pas un moment facile, on va se serrer les coudes tous ensemble. Ce n’est pas en se divisant qu’on va inverser la tendance. »

Yannick Cahuzac comprend la colère des supporters : « Quand on produit ce genre de prestation, on ne peut pas leur demander d’être heureux et de nous soutenir. » — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2118718337978953840

Une réponse attendue contre l’OM

Yannick Cahuzac assure de son côté sentir « un groupe sain qui a envie de rebondir ». Le technicien lensois réclame un retour aux fondamentaux, avec davantage de solidité et une communication franche entre les joueurs et le staff.

La réception de l’OM, dimanche soir à Bollaert-Delelis, offrira immédiatement aux Sang et Or l’occasion de répondre. Gradit n’oublie pas les supporters, eux aussi touchés par cette soirée historique : « Il va falloir faire le nécessaire pour essayer de les ramener avec nous. » Après les mots du président, Lens doit désormais réagir sur le terrain.