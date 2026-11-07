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RC Lens : l’hommage poignant d’Udol après la disparition d’une légende messine

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
RC Lens : l’hommage poignant d’Udol après la disparition d’une légende messine

Matthieu Udol a réagi avec émotion au décès de Carlo Molinari, président historique du FC Metz, à l’âge de 93 ans. Désormais au RC Lens, le défenseur n’a rien oublié de celui qui a profondément façonné son club formateur.

Le football français perd une figure historique

Le FC Metz a annoncé mercredi la disparition de Carlo Molinari. Président du club lorrain pendant 34 ans, ce dernier est décédé à l’âge de 93 ans, laissant derrière lui une empreinte considérable chez les Grenats et, plus largement, dans le football français.

Cette nouvelle a particulièrement touché Matthieu Udol. Pur produit de la formation messine, le défenseur a porté les couleurs du FC Metz jusqu’à son départ pour le RC Lens en 2025. Son attachement à la maison grenat reste intact malgré ce nouveau chapitre de sa carrière.

Udol salue l’héritage de Carlo Molinari

Dans un long message publié sur X le 4 novembre et relayé par Lensois.com, le Lensois a rendu un hommage appuyé à l’ancien dirigeant. « Carlo Molinari, c’est une immense partie de l’histoire du FC Metz qui s’en va. Il a tellement donné à ce club. Il l’a construit, l’a fait grandir et lui a transmis des valeurs qui traversent encore les générations », a-t-il écrit.

Udol insiste également sur la dimension familiale du club lorrain. « Pour moi qui ai grandi avec ce maillot, qui ai passé tant d’années au club, je mesure encore plus ce que représente un homme comme lui », poursuit celui dont les performances sous le maillot lensois ont déjà retenu l’attention.

Un lien toujours fort avec le FC Metz

Son transfert à Lens n’a donc pas effacé les longues années passées en Moselle. Formé au FC Metz, Udol y a franchi toutes les étapes avant de rejoindre les Sang et Or. Ce vécu donne une résonance particulière à son message, bien au-delà d’un simple hommage institutionnel.

« Aujourd’hui, c’est un grand homme qui nous quitte. Mais tout ce qu’il a construit restera », ajoute le défenseur lensois. Il conclut en remerciant Carlo Molinari, dont l’action continue selon lui d’accompagner les différentes générations passées par le club.

Une empreinte appelée à durer

En évoquant « une histoire, une famille » et des personnes profondément attachées aux couleurs grenat, Matthieu Udol résume la place occupée par Carlo Molinari dans l’identité messine. L’ancien président ne se limite pas, à ses yeux, à ses 34 années de mandat : son héritage demeure visible dans les valeurs transmises au FC Metz.

« Merci pour tout, Monsieur Molinari. Le FC Metz ne vous oubliera jamais. Reposez en paix », conclut Udol. Des mots sobres et forts de la part d’un enfant du club, aujourd’hui installé au RC Lens.

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