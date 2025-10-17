Quel début de saison pour Mathieu Udol ! Le latéral gauche du RC Lens est tout simplement en feu. Véritable métronome défensif des Sang et Or, le nouveau joueur lensois s’impose comme l’un des meilleurs défenseurs d’Europe sur ce début d’exercice.

Selon les statistiques, Udol compte déjà 18 interceptions, soit le total le plus élevé des cinq grands championnats européens. Un chiffre impressionnant qui le place à égalité avec Moisés Caicedo, le milieu de terrain de Chelsea. Juste derrière eux, on retrouve un autre Français : Malang Sarr, actuellement cinquième du classement avec 15 interceptions.

Preuve supplémentaire de la solidité du RC Lens version 2025, Udol incarne à merveille le nouveau visage conquérant des Artésiens : rigueur, anticipation, et une lecture du jeu exceptionnelle.