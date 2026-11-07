RC Lens Mercato : les Sang et Or sont passés à côté d’une star de Ligue 2 !

Parti du RC Lens à l’été 2023 sans avoir réellement eu sa chance chez les professionnels, Yaya Fofana affole aujourd’hui les compteurs avec le Stade de Reims en Ligue 2.

Le RC Lens peut-il nourrir quelques regrets ? En effet, l’un de ses anciens pensionnaires est en train de se faire un nom de l’autre côté de la frontière artésienne. Son nom : Yaya Fofana. À 22 ans, le milieu offensif du Stade de Reims réalise un début de saison particulièrement impressionnant en Ligue 2. Comme le souligne le modèle statistique de Football Insights, relayé par Florent Toniutti, le Rémois affiche des performances dignes d’un joueur de Premier League.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Fofana totalise 10 buts et 3 passes décisives en 12 rencontres cette saison. Il se distingue notamment dans le domaine de la finition, avec une note de 70, qui le place parmi les meilleurs profils étudiés. Son rendement offensif et sa capacité à peser sur les rencontres en font l’une des révélations de ce début de championnat.

Le RC Lens avait pourtant misé sur lui !

L’histoire est d’autant plus intéressante pour les supporters lensois que Yaya Fofana connaît bien la Gaillette. Arrivé dans l’Artois à l’été 2022 après son passage par l’académie Afrique Football Élite, le jeune milieu avait signé un contrat de cinq saisons avec le Racing.

Mais son aventure lensoise n’aura finalement duré qu’une saison. Utilisé principalement avec la réserve en National 3, où il avait inscrit un but en dix apparitions, il n’avait jamais réussi à obtenir sa chance avec l’équipe première, malgré deux présences sur le banc en Ligue 1.

En juillet 2023, le RC Lens officialisait alors son départ définitif vers le Stade de Reims. Un choix qui allait rapidement s’avérer payant pour le joueur.

Reims a su faire confiance à l’ancien Lensois

En Champagne, Yaya Fofana a progressivement franchi les étapes. Après avoir fait ses armes avec la réserve, il a intégré le groupe professionnel et découvert la Ligue 1. Le Stade de Reims a même décidé de prolonger son contrat jusqu’en 2029, en novembre 2024.

Aujourd’hui, le club champenois récolte les fruits de cette patience. Récompensé du trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 2 en septembre, Fofana confirme qu’il possède un potentiel particulièrement intéressant.

Pour le RC Lens, difficile de parler d’une erreur tant le contexte de son départ était particulier. Mais une chose est certaine : le Racing avait identifié un talent qui n’aura finalement pas éclos sous ses couleurs. Et si Yaya Fofana poursuit sur cette lancée, les dirigeants lensois pourraient bien voir leur ancien protégé devenir l’une des attractions du prochain mercato.